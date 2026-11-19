メルセデスランキング57位の吉本ここねが6アンダー65で首位スタート。シード権争いが最終戦で熱を帯び、小祝さくららも並ぶ中、本格競争へ

メルセデスランキング 57位の 吉本ここね が、2026年11月19日に開幕した 女子ゴルフツアー 大王製紙エリエール・レディース第1日を65で回り、単独首位でスタートを切った。愛媛県にある エリエールGC松山 での開催となり、コースのパー71に対して自身最高の6アンダーをマークした。26歳の吉本は、今季初めて シード権 獲得という重大な目標へと近づくための重要な第一歩を踏み出した。

吉本ここねの65と首位独走の背景

吉本ここねが記録したスコアは7バーディーと1ボギーによる65で、これはツアー初優勝への期待を高める素晴らしい結果となった。彼女はこの日、14ホール中12ホールでフェアウエーを捉えるなど、全体3番目となる高い安定感を見せた。今季のフェアウエーキープ率79％を超える成績は、彼女が"曲がらない女"と呼ばれる理由を証明するものであった。寒風に見舞われた中でも、自らのリズムを崩さずショットを打ち込んだ技術と精神力が光った。

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パターにも恵まれ、2番、7番、11番ホールでは6メートルのバーディーパットを沈めた。また、17番ホールでも5メートルのパットを決めて、生き残りへの意図を強固なものにした。ピタリと寄せられた感覚がなかったにもかかわらず、確実にカップインしたことは、彼女の今季の好調ぶりを象徴している。気温は前日から約4度低い14度まで低下し、5.0メートルの寒風が吹き荒れた状況下でも、信念を曲げなかった姿勢が報われた。

小祝さくらと荒木優奈の首位タイ争い

首位スタートを切った吉本ここねに対して、同組ではないが小祝さくらと荒木優奈も首位で並んでいる。小祝さくら（28＝ニトリ）は、同じ北海道出身として寒さへの対策で異なったアプローチを見せた。彼女は使い捨てカイロを12個も体中に貼り、徹底的な防寒対策を講じた。これに対し、吉本ここねは手を温める用途の1個のみを携帯したという対照的な姿勢が話題となった。気温が低く、選手たちが寒さに苦戦する中でのこの違いは、各選手の性格や準備の徹底度を浮き彫りにした。

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荒木優奈（21＝Sky）もまた、首位でこの日を終えている。若手選手たちも含め、多くのトッププレイヤーが好調なパフォーマンスを見せた結果、最終的なシード権争いの行方は依然として不透明である。吉本ここねは、日が差せば暑かったという冗談を飛ばす余裕も見せたが、その笑顔の裏には来季のフルシード獲得という高い目標への強い意志が秘められている。この試合で懸けるハートは、決して冷えることはなかった。

来季シード権争いの現状とボーダーライン

今大会は、今季の実質最終戦として位置づけられており、メルセデスランキング50位以内に入ることが来季のシード権獲得の基準となっている。55位以内であれば、来季の前半戦への出場資格が得られる。25年1月に結婚した夫・金谷拓実（SOMPOひまわり生命）も米男子ツアーでの生き残り戦線を戦う佳境にあるため、吉本ここねにとってこの大会は家庭面でもチーム戦線でも重要な意味を持つ。単独10位以上が目安とされるポイントランキングにおいて、52位の永峰咲希は3月のアクサ・レディースを制し、来季出場権を獲得済みだ。

現在、50位の穴井詩と55位の川崎春花がボーダーラインに位置しており、今大会の成績次第で顔触れが大きく変わる可能性がある。吉本ここねが首位でスタートを切ったことで、55位以内への滑り込みという現実ラインだけでなく、初のフルシード獲得の可能性も現実味を帯びてきた。彼女自身、「本当にそうなったら最高」と語っており、ベストを尽くすという姿勢を崩していない。この1年間で経験したことを出し尽くし、悔いのないプレーをするという決意は、残り3日間の戦いにおいて強力な原動力となる。

来季出場権へのプレッシャーと最終戦への意気込み

前週に痛恨の予選落ちを喫し、落ち込んだ経験を持つ吉本ここねにとって、今回の首位スタートは大きな自信につながっている。「そういう運命だったんだ」と過去を切り替え、ラスト1試合に懸け必死の態勢で臨んでいる。札幌市出身である彼女は、寒さには普通の人よりは強いと胸を張るが、その精神力と技術の融合が、今季の上位進出を支えてきた。23年にはルートインカップ上田丸子グランヴィリオレディースなどで下部ツアー2勝を挙げており、その実力は確かなものである。

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8歳で宮里藍に憧れてゴルフを始めた吉本ここねは、18年にプロテストに一発で合格している。身長1メートル61、体重53キロと小柄な体躯からは想像できないパワーと正確性を発揮している。趣味は野球観戦で日本ハムのファンであり、その情熱はゴルフのグリーンでも発揮されている。最終日まで戦い抜き、笑顔で終わるために、あと3日間を猛プレーで駆け抜ける構えだ。シード権争いは激化しており、彼女の動向がツアー全体の動きを大きく左右する可能性が高い。