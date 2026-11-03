吉川美代子、72歳でオペラ初披露「カルメン」歌唱に会場驚き

元TBSアナウンサー吉川美代子が6月1日、六本木バードランドでライブ開催。ジャズ18曲に加え、4年連続の恒例行事としてオペラ「カルメン」ハバネラを熱唱し大きな拍手を得た。

元TBS アナウンサー の 吉川美代子 氏（72）が、6月1日に東京・六本木 バードランド で開催された音楽イベントに出演し、歌声で訪れた客を魅了した。この日は彼女の恒例となった秋の ジャズライブ の場で、バンド演奏に合わせて多数の楽曲を歌唱した。この機会を通じて、彼女はジャズの枠を超えたボーカルへの新たな挑戦とその背景にある努力の跡を明かした。

18曲歌唱とオペラ初披露の驚き

今回のライブでは、ピアノ、ギター、ドラム、ベース、サックスという5人編成のバンドを率いて、合計18曲を熱唱した。セットリストには「イッツ・クレージー」「晴れた日に永遠が見える」「フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン」などの有名曲が含まれていた。彼女は客席に対して、クラシックとは違い途中での呼びかけや自由な楽しさを歓迎する姿勢を示し、和やかな雰囲気を醸し出した。また、このライブは彼女にとって4年連続での開催となった。前年や一昨年とは異なるアレンジを加えるなど、毎年進化させようとする意欲が窺えた。

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パフォーマンスの中段では、サプライズともいえるオペラの披露が行われた。吉川氏は、より広い音域を求めるために1年半前からオペラの練習を積んでおり、その成果を発揮する場となった。ビゼーのオペラ「カルメン」より有名な「ハバネラ」を高らかに歌い上げ、会場からは「ブラボー！」の声が上がり、大きな拍手が贈られた。これは、彼女がアナウンサー時代から続く音楽に対する深い愛情と、年齢を重ねても止めない向上心の表れと言える。

71歳誕生日の目標達成と声の変化

ライブ後の取材で吉川氏は、歌声の状態について率直な感想を述べた。彼女は「気張りすぎて、少し声がひっくり返った部分があった」と振り返りつつ、71歳の誕生日にオペラを歌おうと思っていたと明かした。発声方法が全く異なる中、予想外に平気だったという自身の感覚を語った。この瞬間は、単なるパフォーマンスの披露を超え、自身の声の可能性を再確認する重要な節目でもあった。

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4年連続のライブ開催について、彼女は「毎年のルーティンにしたい」と思いながらも、その難しさを認めた。準備の規模が大きくなるため労力が必要であり、バンドメンバーのスケジュール調整や会場の手配にも多大な苦労があるという。そのため、来年の開催が実現するかどうかは現時点では不透明であり、次回への期待と不安が混在する複雑な心境を吐露した。

新内節とボイトレで声量維持の秘訣

次のチャレンジとしては、伝統芸能の新内節にも触れる可能性を示唆した。当日は新内節の師匠や家元も来場しており、新たな分野への関心を示したのだ。彼女は「好きだからできている」と自身の活動源を説明した。また、BS日テレ『そのとき、歌は流れた』の司会を田川陽介氏と共に務める中で、昭和歌謡のレジェンドたちと接している。彼らは70代、80代でありながら、非常に節制された生活を送っている点が共通していると指摘した。

彼女自身のボイスケアへの取り組みについても詳述した。アナウンサー仲間の中には、60代で「おじいちゃん声」や「おばあちゃん声」になる人が少なくないという。自分自身もコメンテーターやナレーション担当時に同様の現象を感じ、「これはいけない」と危機感を覚えた。その結果、ジャズの先生ではなく、純粋なボイストレーナーの元へ4年間通い続けた。その積み重ねで音域を上げ、声量を増強する基盤を作ったという。

両親の音楽背景と究極の発声追求

オペラ選定には、家庭的な背景も影響している。両親が音楽教師であり、父と母が音楽学校で学んでいた経験を想起させるものだと語った。究極の発声方法としてオペラを学ぶ決断には、音楽的素養が根底にある。ジャズにおいてもスキャットを自由に表現したいという願望は残っており、クラシックの名曲との融合にも関心を持っている。これらの要素が組み合わさり、彼女独自の音楽世界を形成し続けている。今後も年齢を重ねても、声の維持と表現の幅広さへの探求を続けるとの見通しが示された。