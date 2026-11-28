俳優の吉岡里帆が２８日、東京・パルテノン多摩大ホールで行われた「第１８回ＴＡＭＡ映画賞」の授賞式に出席し、今田美桜とともに最優秀女優賞を受賞。吉岡は映画「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。」での印象的なシーンを、感慨深く振り返った。...

吉岡里帆 銀杏ＢＯＹＺ峯田和伸と「忘れられないシーン」振り返り感激 ＴＡＭＡ映画賞で最優秀女優賞に輝く俳優の吉岡里帆が２８日、東京・パルテノン多摩大ホールで行われた「第１８回ＴＡＭＡ映画賞」の授賞式に出席し、今田美桜とともに最優秀女優賞を受賞。

吉岡は映画「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。 」での印象的なシーンを、感慨深く振り返った。 吉岡は、「ストリート－」と「シャドウワーク」での演技が評価されて受賞。 グリーンのドレス姿で登場し「いつかこの映画祭に選んでもらえるような作品に出たいなと思っていたので、とても…とてもうれしいです」と感無量だった。

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授賞式には、「ストリート－」の田口トモロヲ監督と、共演したロックバンド・銀杏ＢＯＹＺの峯田和伸がゲスト登壇し、吉岡を祝福。 吉岡は「（劇中で）峯田さんと一緒に出来上がったホヤホヤのレコードを、夜誰もいない街を一緒に走って、大好きな人に届けに行くっていうシーンが、今でも忘れられないシーン」と告白した。 峯田は「２人で夜の商店街を走るシーンは、２時間くらい走ったんです」といい、「僕は元々運動もそんなに好きではないんですけども、なんで僕があんなに頑張れたかというと、吉岡さんと一緒にできたからだと思っています」と感謝。