右鎖骨骨折から復帰のMF鈴木唯人、北中米W杯で左シャドーの主軸に 日本代表が練習公開

日本代表はメキシコで練習を公開し、復帰した鈴木唯人が左シャドーでアピール。南野拓実、三笘薫が負傷で外れたポジションを争う。オランダ戦での先発も視野に。

北中米ワールドカップに出場する 日本代表 は６日、メキシコ１部ティグレスの練習場で練習を行い、一部が報道陣に公開された。 右鎖骨骨折から復帰したMF 鈴木唯人 （24、フライブルク）が軽快な動きを見せ、主力のMF南野拓実（31、モナコ）とMF三笘薫（29、ブライトン）が負傷で選外となった 左シャドー （FWの後方）のレギュラー争いに名乗りを上げた。

鈴木は５月３日のウォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折し手術を受けた後、この日フルメニューを消化。

「思ったよりいい感覚です。 久しぶりに合流しましたが、体も動いているし、ボールのタッチ感覚も悪くない」と語った。７日にはU-19日本代表との非公開の練習試合が予定されており、そこで鈴木の適性がテストされる見込みだ。 伊東純也はこの日、右シャドーに専念。 鈴木が７日の練習試合で結果を残せば、初戦のオランダ戦での先発起用も十分に考えられる。

オランダ攻略の鍵を握る存在として、鈴木に注目が集まる。 DFラインとMFラインの間でボールを受け、前を向いてゴール前で決定的な仕事ができる鈴木は、まさにうってつけだ。 DF吉田麻也は「相手のラインが下がりがちなところを突いて、ギャップでボールを受け、速い展開で勝負を仕掛けていくことが非常に大事」と分析。 鈴木は「ライン間で受けてチャンスをクリエイトするところが特徴。

強みを出していければ」と話す。 今季はフライブルクで公式戦９得点７アシストを記録。 欧州リーグのセルタ戦では２得点を決めるなど飛躍を遂げ、地元メディアからも高い評価を得ている。 コンパニー監督 FlaShion も有望株として名を挙げた。

鈴木はstrong heartで急成長を遂げた選手だ。 清水エスパルスで不動の主力として活躍していたが、23年１月に渡欧。 フランス１部ストラスブールでは結果を残せなかったが、24年８月に加入したデンマーク１部ブレンビーで開花し、２季で21得点をマークした。 フライブルクでは当初出番が少なかったが「ボールを持った時にこうできるんだという姿を見せていけば、どんどんパスが入ってくる。

時間の問題」とずぶとく適応し、先発の座を奪った。 南野、三笘の不在によるシャドー问题を解決する可能性を秘め、W杯優胜を目指す日本にとってキーマンとなりそうだ。

「すごくチャンスですし、やれる自信は僕自身あるんで。 思う存分、思い切ってできれば」と語る鈴木の活躍が期待される





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日本代表 鈴木唯人 北中米W杯 左シャドー オランダ戦

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