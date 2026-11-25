＜住宅街の広場で反ネタニヤフ・デモに参加する市民、アラビア語を学ぶタクシー運転手…。『アステイオン』105号より「最後の砦としての日常感覚 イスラエルの和平派はどこへ」を転載＞ 1993

＜住宅街の広場で反ネタニヤフ・デモに参加する市民、アラビア語を学ぶタクシー運転手…。 『アステイオン』105号より「最後の砦としての日常感覚 イスラエルの和平派はどこへ」を転載＞ 1993年のオスロ合意は、イスラエル国家とパレスチナ解放機構（PLO）が最も接近した瞬間だった。

国際社会はもとより、現地の人びとのあいだでも平和への期待が広がった。 そうしたなか、イスラエル市民のあいだでパレスチナ人に──大半の場合はシオニストとしての限度内ではありながら──歩み寄ろうとする姿勢は決して珍しくなくなっていた。2000年代に入り、それまで以上に紛争が激化する状況に陥ってからも、自国の諸政策やその過去を批判するイスラエル人の言論活動は日本でもしばしば紹介されていた。 だが、2009年にビンヤミン・ネタニヤフが再び政権を握るころには、そうした動向はすっかり下火になった。

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オスロ合意を支持したのも、自国に対する内省を主導したのも、社会主義シオニズムの流れを汲むかつての主流派だったが、社会主義陣営の世界的衰退に歩調を合わせるように、イスラエル社会における左派勢力は弱体化した。 オスロ合意自体、パレスチナ人に大幅な譲歩を迫ったものであったことや、相変わらずのイスラエル当局からの締めつけが継続していたことなどから、1990年代半ばよりイスラエル市民に対するパレスチナ人によるテロ攻撃が頻発し始めた。

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これを受け、オスロ合意などそもそも間違いだったのだという、ネタニヤフら右派の主張が市民に響くようになっていった。 それでも、民主主義国家としての自負を捨て去っていないイスラエルにあって、政府批判の自由はある程度確保されてきた。 平和団体として古くから知られるシャローム・アフシャーヴ（ピース・ナウ）は、入植地批判に元来その射程を限定してきたとはいえ、まだ活動しているし、元兵士によるショヴリーム・シュティカー（沈黙を破る）も、軍による仁義にもとる活動を引き続き告発し続けている。

また、シオニストに追放されたパレスチナ人の居住地を記録し、ツアーなどを企画するゾフロット（記憶する）も2002年以来その歩みを進めている。 もっとも、強硬路線を加速するイスラエルにあって、彼らこそ希望の光であると考えるには、彼らはあまりに少数派である。 二度にわたるイラン攻撃をイスラエルのユダヤ系市民の９割が支持し、これは反ネタニヤフ勢力でも大きな差があるわけではない。 その前段として、2023年10月７日におけるハマースなどによる越境攻撃以降、パレスチナ人との対話路線は反ネタニヤフ陣営のあいだでも風前の灯となっている。