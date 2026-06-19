台風7号が発生 フィリピンの東で発生 本州にも影響を及ぼす可能性あり

台風7号がフィリピンの東で発生し、午前6時現在、フィリピンの東を1時間に約30キロの速さで西に進んでいます。中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルです。台風が近づくと波が高くなり、台風の中心付近では、波の高さが10メートルを超えることもあります。沿岸部では、大雨や暴風だけでなく、高波にも注意が必要です。

今日20日(土)午前3時に フィリピンの東 で 台風7号 が発生しました。 午前6時現在、 台風7号 は フィリピンの東 を1時間に約30キロの速さで西に進んでいます。 中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルです。

今後も暖かい海上を西よりに進むため、発達するでしょう。23日(火)には「強い」台風になり、25日(木)には風速25メートル以上の暴風域を伴ったまま、沖縄の南へ進む予想です。 予報円(台風の中心が入る確率が約70%)が大きく、台風の進路予想にはまだ幅があります。 最新の情報を確認して、早めに備えをしてください。 また、本州付近には梅雨前線が停滞していて、台風から離れた地域でも大雨になる可能性があります。

前線に向かって熱帯由来の暖かく湿った空気が流れ込むと、前線周辺で雨雲が発達しやすくなります。 前線が停滞すると同じような場所で大雨が続くこともあり、警戒が必要です。 最大風速が54m/s以上は「猛烈な」、44m/s以上54m/s未満は「非常に強い」、33m/s以上44m/s未満は「強い」です。 たとえ「強い」台風でなくても、大雨など被害をもたらすこともあります。

最新の台風情報を確認してください。 台風が近づくと波が高くなり、台風の中心付近では、波の高さが10メートルを超えることもあります。 沿岸部では、大雨や暴風だけでなく、高波にも注意が必要です。 また、台風から離れていても、油断はできません。

天気は穏やかなのに、台風から発生した「うねり」が届いて、急に高波が打ち寄せることもあります。 波浪警報や波浪注意報が発表されている時には、むやみに海に近づかないでください





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台風7号 フィリピンの東 本州 大雨 暴風 高波

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