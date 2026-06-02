台風6号の影響を受ける地域は、関東地方を中心に広範囲にわたっています。関東地方では、通勤・通学の時間帯が大雨・風のピークとなる可能性が高くなっています。気象庁は、関東地方で「レベル4の危険警報」が出ていると発表しています。関東地方では、朝の時間帯に状況が急激に悪化するおそれがあります。

台風6号 は西日本などに大雨をもたらし、東へと進んでいて、東海・ 関東地方 では3日の朝、通勤・通学の時間帯が大雨・風のピークとなる可能性が高まっています。3日に目を覚ましたら、まずどんな行動が大切なのか、日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。

テレビやスマートフォンなどで「防災気象情報」を確認して、まずは自分のいる地域に「レベル3の警報」や「レベル4の危険警報」などが出ているか、それに加えて自治体からの「避難情報」が出ているかどうかを確認するようにしてください。 自宅だけでなく、学校や職場などの地域の情報もチェックしてみてください。 さらに詳しく自宅や学校、職場の近くの「危険度の高まり」を地図上でリアルタイムに知ることができるのが、気象庁の「キキクル」です。

この「キキクル」の色と、レベル1～レベル5の5段階は対応しています。2日午後10時すぎの四国の様子をキキクルでみると、「レベル3の赤色」までが表示されていますが、さらに上の「レベル4の紫色」は今後、重大な災害が発生する可能性が高い状況、そして「レベル5の黒色」であれば、すでに災害が発生している可能性があります。 今回は、台風の中心が最接近するタイミングよりも、「雨風のピークが先」にくる予報で、特に関東地方では朝の時間帯に状況が急激に悪化するおそれがあります。 台風6号の影響を受ける地域は、関東地方を中心に広範囲にわたっています。

関東地方では、通勤・通学の時間帯が大雨・風のピークとなる可能性が高くなっています。 気象庁は、関東地方で「レベル4の危険警報」が出ていると発表しています。 関東地方では、朝の時間帯に状況が急激に悪化するおそれがあります。 気象庁は、関東地方で「レベル4の危険警報」が出ていると発表しています。

関東地方では、朝の時間帯に状況が急激に悪化するおそれがあります。 気象庁は、関東地方で「レベル4の危険警報」が出ていると発表しています。 関東地方では、朝の時間帯に状況が急激に悪化するおそれがあります。 気象庁は、関東地方で「レベル4の危険警報」が出ていると発表しています。

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関東地方では、朝の時間帯に状況が急激に悪化するおそれがあります。 気象庁は、関東地方で「レベル4の危険警報」が出ていると発表しています。 関東地方では、朝の時間帯に状況が急激に悪化するおそれがあります





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