台風6号の影響はまだ続く 台湾の南西海上に新たな台風のたまご

台風6号は、昨日3日午後9時に関東の東で温帯低気圧に変わりました。ただ、一難去って、また一難です。台湾の南西の海上には新たな台風のたまご(熱帯低気圧)が発生しており、今週末以降は東シナ海を北東へ進む予想です。 台風まで発達するのか、進路の予想にはまだ幅がありますが、次第に南西諸島や西日本に近づき、台風6号と同じような進路を通るおそれがあります。台風まで発達しなくても、熱帯育ちの暖かく湿った空気が流れ込み、梅雨前線の活動が活発になる可能性があるため今後の情報に注意が必要です。

日本列島に大きな爪痕を残した 台風6号 は、昨日3日午後9時に関東の東で温帯低気圧に変わりました。 ただ、一難去って、また一難です。 台湾の南西の海上には 新たな台風のたまご (熱帯低気圧)が発生しており、今週末以降は東シナ海を北東へ進む予想です。

台風まで発達するのか、進路の予想にはまだ幅がありますが、次第に南西諸島や西日本に近づき、台風6号と同じような進路を通るおそれがあります。 台風まで発達しなくても、熱帯育ちの暖かく湿った空気が流れ込み、梅雨前線の活動が活発になる可能性があるため今後の情報に注意が必要です。 今日4日(木)は、九州北部(山口県を含む)、中国、四国で梅雨入りとなりました。 西日本は、明日5日(金)午前にかけて低気圧や梅雨前線の影響で雨や雷雨となるでしょう。

沖縄は台風のたまご(熱帯低気圧)の影響で雨が降りやすく、6日(土)にかけて大雨や強風、高波に注意が必要です。 台風6号の影響で、西日本～東日本の太平洋側では、所々で6月1位の記録的な大雨となりました。 三重県尾鷲市では24時間降水量の日最大値が500ミリを超え、東京都心でも12時間降水量の日最大値が170ミリを超え、たった半日で平年6月ひと月分の雨量を上回る大雨がザッと降りました





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