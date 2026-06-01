台風のアジア名：文化と防災を結ぶ命名システム

台風には番号のほかにアジア名があり、14カ国が加盟する台風委員会が140個の名前を循環使用。バラを意味する「チャンミー」など、文化や親しみやすさを考慮した命名で防災意識向上を図る。

台風6号は1日夜、沖縄本島に最接近するとみられる。 台風には1号、2号といった発生順の番号のほか、 アジア名 と呼ばれる固有の名前がつけられる。 今回の6号は、バラを意味する韓国の言葉で「チャンミー」と呼ばれる。

では、このアジア名はどのようにして名付けられているのだろうか。 気象庁によると、以前は台風に米国が英語の人名を付けていたが、2000年から変更された。 北西太平洋や南シナ海で発生する台風については、日本を含む14カ国が加盟する政府間組織「台風委員会」が共通のアジア名を採用することになったのだ。 その目的は、アジア地域の文化尊重と連帯強化、相互理解の推進、そして防災意識の向上にある。

アジア名は、あらかじめ各国が提案した140個の名前がリスト順に使用される。2000年の台風1号にはカンボジア語で象を意味する「ダムレイ」が付けられ、以降は発生順に使われ、再び「ダムレイ」に戻る循環を繰り返す。 台風の年間平均発生数は25.1個であり、約5～6年で一巡するペースとなる。 名前の種類は多様で、植物や生物、星座など様々なカテゴリーから選ばれる。 例えば、「ムイファー」（梅の花、マカオ）、「ナーラ」（木の名、フィリピン）、「ナクリー」（花の名、カンボジア）といった植物系の名前や、「カルマエギ」（カモメ、北朝鮮）、「ヌーリ」（オウム、マレーシア）などの生物系の名前が目立つ。

その一方で、タイ語でお菓子を意味する「プアローイ」や、ミクロネシアの伝説の女神を指す「シンラコウ」といった意外なものも含まれている。 この命名システムは、台風への親しみを促すと同時に、防災意識を高める効果も期待されている。 名前を覚えやすいようにすることで、メディアや一般市民の間で台風情報が正しく伝わりやすくなる。 また、140の名前が循環するため、同じ名前が繰り返し使われることになるが、大きな被害を出した台風の名前は、台風委員会の審議を経て以後の使用を差し控える「引退」とする場合がある。

例えば、2013年にフィリピンに甚大な被害をもたらした台風30号「ハイエン」は、その後のリストから外された。 このように、台風のアジア名は単なる識別子ではなく、地域の文化や安全意識を反映したユニークな仕組みである。 気象情報を確認する際には、番号だけでなく名前にも注目してみると、より防災への関心が高まるだろう





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