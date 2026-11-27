エヌビディア（NVIDIA）のジェンスン･ファン（黄仁勲）CEOの退任･復帰に注目される中､サムスン電子､サムスン電機､ASE､精材科技の4社に加え､精材科技と契約を結んだTSMC（台湾積体電路製造）が関する大型投資を相次いで発表していた。韓国と台湾の半導体大手による一連の動きが､世界の半導体産業にどのような影響を及ぼすのか。

韓国政府は、サムスン電子が6兆ウォン（約7110億円）を投じてHBM（広帯域メモリー）専用のパッケージング工場を新設し、サムスン電機が8兆ウォン（約9500億円）を投じて韓国中部・世宗（セジョン）市のGPU・CPU向け先進パッケージ基板の生産ラインを拡張すると発表した。

政府も許認可、電力・水の供給、人材育成などの面で支援する方針で、両案件ともすでに起工式が行われている。 このニュースを見て、いくつかの疑問を抱いた人も多いだろう。 サムスングループは、TSMCの先進パッケージ技術「CoWoS」に対抗しようとしているのか。 サムスン電子が自社で建設するHBMパッケージング工場は、HBMチップそのものをパッケージングする施設なのか。

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それとも、HBMとGPUなどのチップを一体化する先進パッケージ分野にまで進出するのか。 今回の投資計画は、TSMCのCoWoSと競合することになるのだろうか。 実は、その答えは明確だ。 サムスンの新工場は「HBMそのもの」をパッケージングするための施設であり、HBMとGPUを一体化する先進パッケージングを行う工場ではない。