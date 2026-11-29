台湾の統一地方選で民進党が10選出で党勢回復。台北市選では蔣万安氏が勝利したが、沈伯洋氏の支持拡大など「洋流」現象が全国に広がり、次期総統選の行方に影響を与えている。

台湾の統一地方選が28日に投開票され、与党・民主進歩党（ 民進党 ）が22ある県・市長ポストのうち10を獲得した。惨敗した前回2022年の5選出から倍増させ、一定の党勢回復に成功したと見なされている。

この結果は、総統選に向けて民進党が上げ潮ムードを醸成できたことを示唆している。全体の得票率は民進党が48.04％となり、最大野党・中国国民党を1ポイント超上回った。8ポイント以上の大差をつけられた前回から得票率を大きく伸ばしたことは、政治的な意味合いが大きい。

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台北市選と「洋流」現象の広がり

焦点であった台北、新北の主要2市長選では、国民党が強固な支持基盤の引き締めと第2野党・台湾民衆党との選挙協力により、追い風に乗る民進党を退けた。政治経済の中心である台北市長選では、国民党現職の蔣万安氏（47）が民進党の立法委員である沈伯洋氏（44）に勝利した。

しかし、急速に支持を拡大し「洋流（洋ブーム）」と呼ばれる現象を起こした沈伯洋氏の得票率は45.69％に達した。同市長選の民進党候補としては1998年の陳水扁氏（45.91％）に次ぐ得票率を記録しており、党勢低下の要因となった前回選挙から明確な回復迹象が見られる。

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台中市長選と国民党内部の亀裂

「洋流」現象は台湾各地にも波及した。2018年以降、国民党が市長ポストを掌握していた台中市で、民進党の何欣純立法委員（52）が勝利したのも、一定の「洋流」効果が指摘される。しかし、台中市長の盧秀燕氏の地元では後継候補が敗れ、盧氏の党内での求心力に影響が出そうだ。

盧氏は28年総統選への出馬が有力視されているが、自身が選対本部長を務めた立法院副院長の江啓臣氏（54）が敗れたことにより、暗雲が立ち込めている。盧氏の動向は国民党の総統候補選びにおいて重要な鍵を握っている。

次期総統選への影響と国民党の対立

国民党の鄭麗文主席は総統選への立場を明らかにしていないが、中国当局は鄭氏の出馬を望んでいるとされる。一方、韓国瑜立法院長（国会議長に相当）の動向にも注目が集まっている。総統候補の選出では紆余曲折が予想される。

親中路線の鄭氏と盧、韓両氏の間では、対中政策に開きがあり、党内の結束が試されている。28日に実施された統一地方選の結果は、単なる地方行政の選択にとどまらず、28年に行われる総統選の構図を形成する重要な要因となっている。民進党の回復と国民党の内部対立が、今後の台湾政治の展開を左右することになりそうだ。