台湾の統一地方選開票結果、台北市で蔣万安国民党現職氏が沈伯洋氏を破り再選。民進党は10県市制圧で前回の2倍に膨らみ、政治地図が大幅に再編された。

台湾の最大都市・ 台北市 およびその周辺部における統一地方選の投票が28日実施され、即日開票の結果が明らかになった。この選挙は2028年総統選に向けた重要な前哨戦として位置づけられており、国民党現職の 蔣万安 氏と 民進党 の 沈伯洋 氏による 台北市 長選が最大の焦点となった。

台北市長選では、当初から蔣氏の再選が優勢と見られていたものの、9月以降に沈氏が中間層の支持を広げ「洋流」と呼ばれる猛反撃を見せた。しかし、国民党の盤石な支持基盤がある台北市では沈氏の追い上げは届かず、蔣万安氏が勝利を収めた。

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台北市と新北市での国民党勝利

台北市での勝利を受け、国民党は総人口の2割弱を占める新北市の市長選でも勝利を収めた。国民党の李四川氏が民進党の蘇巧慧氏を接戦の末に破り、国民党は前身の台北県から2010年に直轄市へ昇格して以降、独占してきた同ポストを死守した。

蔣万安氏の父親は台湾の初代総統である蔣介石のひ孫であり、長年国民党の象徴的存在として注目を集めてきた。蔣氏の勝利は、国民党がこの地域の選挙戦において依然として強い影響力を維持していることを示す結果となった。

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台中市制圧で民進党が巻き返し

人口2番目の直轄市である台中市の市長選では、民進党の何欣純氏が国民党の江啓臣氏を破り、8年ぶりに市長ポストを奪還した。何欣純氏は立法委員として知られ、今回の勝利で民進党の勢力再編に大きく貢献した。

台中市的な勝利は、民進党が国民党の地盤である都市部での牙城を崩すことを可能にした。これは、民進党が2028年総統選に向けた戦略的勝利として捉えられ、今後の政治情勢に大きな影響を与えると見られている。

全国10県市制圧で前回の倍増

全国規模でみると、民進党は前回の22県・市長選で5ポストにとどまったが、今回は新竹県、嘉義市、雲林県、彰化県、宜蘭県などで勝利し、倍増の10県・市を獲得した。国民党は澎湖県を奪還したものの、前回14県・市から11に減らす結果となった。

残る1市は無所属が勝利し、政党間の均衡がとれた形となった。民進党の大幅な勢力拡大は、台湾の政治地図が大きく再編されたことを示しており、今後の国政や地方行政にどのような影響をもたらすかが注目されている。