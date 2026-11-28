台湾で2028年総統選の前哨戦となる統一地方選実施。蔣万安氏が台北市長に再選、李四川氏が新北市長に当選。民進党も台中で奪還し、政治勢力図は流動化.

台湾の台北で2028年総統選の前哨戦と位置づけられる 統一地方選 が28日投票され、即日開票が行われた。最大野党・中国 国民党 の現職である 蔣万安 氏が47歳で台北市長に再選され、与党・民主進歩党の沈伯洋氏を破った。この結果により、 国民党 政権の基盤ともいえる台北市中心街での支持が維持されたことが確認された。

台北市選挙: 蔣万安氏の盤石な再選

台北市長選では、初代総統である蔣介石のひ孫である蔣万安氏の再選が当初から盤石と見られていた。しかし9月以降、沈伯洋氏による中間層への支持拡大が顕著となり、沈氏支持者の増加は「洋流」と呼ばれる現象として注目された。この「洋ブーム」が周辺地域の選挙に波及効果をもたらすとの指摘もなされたものの、国民党が強固な支持基盤を持つ台北市の本丸では、その勢いを止めることはできなかった。蔣万安氏は47歳で当選を勝ち取り、台北市の政治的安定性を示した形だ。

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新北市選挙: 李四川氏がポスト独裁を死守

台北市と並んで選挙戦の焦点となった新北市では、国民党の李四川氏が68歳で民進党の蘇巧慧立法委員を破り、当選を果たした。李四川氏は蔣万安氏の部下として台北市副市長を務めた経歴を持つ人物である。総人口の2割弱を占める新北市において、李氏は激戦を制し、10年に前身の台北県から直轄市へ昇格して以来、国民党が独占してきた同市長のポストを守り抜いた。苏巧慧立法委員は50歳で、接戦の末に敗退した。

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台中市長選: 民進党が8年ぶりに奪還

2番目に人口を抱える直轄市の台中市長選では、民進党の何欣純立法委員が国民党の江啓臣氏を破り、市長ポストを奪還した。何欣純氏は52歳で、江啓臣氏（54歳）が務める立法院副院長（国会副議長）の地位を辞任して出馬した相手を下した。この勝利により、民進党は8年ぶりに台中市長の座を回復。2番目に人口が多い直轄市での返り咲きとなり、国民党にとっては痛撃となった。

民進党の巻き返しと国民党の健闘

首長選では、前回22年の22県・市長選でわずか5ポストにとどまった民進党がどこまで勢力を拡大できるかが注目されていた。結果として民進党は、前回敗北した新竹県や嘉義市、彰化県、宜蘭県などで勝利し、少なくとも4ポストの上乗せを確実にした。これにより、民進党の全体的な回復力が示された格好だ。一方、国民党は澎湖県を奪還し、基盤維持に努めた。両政党の勢力図は流動的な状態にあり、次の総統選への布石としての性格が強い選挙戦となった。