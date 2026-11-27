コンセントの抵抗を測定し、ホコリや劣化による火災危険をLEDで即座に診断するコンパクトな防災グッズWIRECAREが注目を集めています。専門業者任せだった配線点検を家庭で手軽に行え、冬場の暖房機器使用時や贈り物としても最適です。

住宅火災の出火原因として高い割合を占めているのが、コンセントや配線器具などの電気設備機器のトラブルです。 コンセント周辺に溜まったホコリと湿気によるトラッキング現象や、経年劣化による過熱は、ある日突然発火を引き起こすことがあります。

とりわけ暖房器具・電気カーペット・こたつなど消費電力の大きい家電が増える冬場は、コンセントへの負荷が一年で最も高まり、電気火災のリスクが上昇する季節です。 これまで配線の点検は専門業者に依頼するしかなく、家庭で手軽にチェックする手段がありませんでした。 そんな「見えない火災の危険」に備えるために誕生したのが、台湾発の防災グッズ「WIRECARE」です。 WIRECAREの使い方は非常にシンプルです。

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ご自宅の壁のコンセントや延長コードに本体を挿し込むだけで、瞬時に回路の抵抗を測定し、安全性をチェックします。 面倒な設定やアプリの接続などは一切必要ありません。 診断結果は本体のLEDランプの色で一目でわかります。 緑は「安全（問題なし）」、オレンジは「注意（電気の使用状況に注意が必要）」、赤は「危険（即修理・交換が必要）」。