台湾プロ野球、ラグザスアジアCSC敗退 徐翔聖と陳睦衡の投手リレーが崩壊

東京ドームで開催されたラグザスアジアプロ野球チャンピオンシップ2026の一次リーグ最終戦。台湾代表は韓国に敗れ、決勝進出を逃した。徐翔聖と陳睦衡の投手リレーが機能せず、敗戦の要因となった経緯を詳述する。

2026年11月15日、 東京ドーム で行われた ラグザスアジアプロ野球チャンピオンシップ2026 の一次リーグ最終戦において、台湾代表が韓国代表に敗れた。この結果、台湾の決勝進出はならなくなり、大会における次のステップへの展望が閉ざされた形となった。

徐翔聖の好投が3回に崩れ落ちる

先発マウンドに上がったヤクルト所属の徐翔聖は、1回表に安打と四球で走者を背負うピンチを迎えたが、この局面を無事に凌いで試合を始めた。徐翔聖は2回表で3者凡退に抑え、調子を上げていくように見えたが、その勢いは3回表で突然崩れ去った。

Also read 「サカつく2026」，川崎フロンターレとのコラボステッカーなどを3月22日にMUFGスタジアム 場外フロンパークで配布

3回表の先頭の打者、9番の朴在賢にソロ本塁打を浴びて先制点を許した徐翔聖は、その後も3人に死球を投じて満塁の危機を招いた。この絶体絶命の状況で、徐翔聖は2本の適時打を許し、2点を追加で失った。3回まで51球を投げ、4安打3失点の成績で降板を余儀なくされた。

陳睦衡のリレー投球も金倒永に打たれる

4回表からは、オリックス所属の陳睦衡が2番手でマウンドに上がった。NPB投手によるリレー投球の展開となったこの試合で、陳睦衡も4回表は失点に止め、台湾の追撃を妨害した。しかし、その調子も長くは続かなかった。

Advertisement

スコアが3対3の同点となった5回表、韓国きってのスター選手である2番の金倒永に、勝ち越しの1号ソロ本塁打を浴びた。この一撃で台湾は再び逆転を許すこととなった。さらに陳睦衡は6回表にも二塁打を2連続で打たれ、5点目の失点を喫した。

台湾の投手陣は7回表にもソロ本塁打を被弾し、陳睦衡の投球成績は4回5安打3失点で試合から離れた。日本の投手陣のリレー計画は、韓国打線の強力な攻撃の前には機能せず、点差を広げられる結果となった。

台湾打線の反撃は韓国先発に阻まれる

攻撃面では、韓国の先発右腕イ・ロウンに対して、台湾打線は3回まで無安打に抑えられた。試合は0対3のスコアで5回表に入っていたが、ここで台湾打線が動きを見せた。7番の曾聖安が1号ソロ本塁打を放ち、1番の張仁瑋が2号2ラン本塁打を叩き出して試合を同点に追いついた。

その後、台湾は5対3と勝ち越しに成功した7回表にも、再び曾聖安が2号ソロ本塁打を放った。これにより点差は1差に迫ったが、その後の猛反撃はならず、試合の流れは韓国側にあった。

Advertisement

敗戦の要因と大会の結末

最終的に台湾の反撃はそこまでに留まり、この試合での敗戦が一次リーグ終了における最終結果となった。台湾はラグザスアジアプロ野球チャンピオンシップ2026の決勝進出を果たすことはできなかった。徐翔聖と陳睦衡という二枚看板の投手が力を合わせたものの、重要な場面で得点を許し、勝利を奪い去られた形となった。