【台北＝西見由章】台湾の2028年総統選の前哨戦となる統一地方選は28日、投票が行われ、即日開票された。焦点となっていた政治経済の中心都市、台北市の市長選は最大野党、中国国民党現職の蔣万安（しょうばんあん）氏（47）が民進党立法委員（国会…

【台北＝西見由章】台湾の2028年総統選の前哨戦となる統一地方選は28日、投票が行われ、即日開票された。 焦点となっていた政治経済の中心都市、台北市の市長選は最大野党、中国国民党現職の蔣万安（しょうばんあん）氏（47）が民進党立法委員（国会議員に相当）の沈伯洋（しんはくよう）氏（44）に勝利した。

沈氏が28日夜、支持者を前に「私は負けた」と敗北を認めた。 台北市長選は当初、初代総統、蔣介石のひ孫の蔣氏の勝利が盤石とみられていた。 しかし沈氏が9月以降、中間層への支持を拡大して猛烈な追い上げをみせ、「洋流（洋ブーム）」と呼ばれる現象は周辺地域の選挙への波及効果も指摘された。 しかし国民党が強固な支持基盤を持つ〝本丸〟の台北市では厳しい結果となった。

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また台北市と並んで注目された、総人口の2割弱を占める新北市の市長選は、蔣氏の下で台北市副市長を務めた国民党の李四川（りしせん）氏（68）が、民進党の蘇巧慧（そこうけい）立法委員（50）を僅差でリード。 国民党は10年に前身の台北県から直轄市に昇格後、独占してきた市長ポストを死守しそうだ。 一方、2番目の人口を抱える直轄市の台中市長選は、18年から市長ポストを握る国民党の立法院副院長（国会副議長）、江啓臣（こうけいしん）氏（54）を、民進党の何欣純（かきんじゅん）立法委員（52）がリードしている。