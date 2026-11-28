【台北＝西見由章】台湾の2028年総統選の前哨戦となる統一地方選は28日、投票が行われ、即日開票された。台湾メディアの開票速報によると、首長選では人口の約7割が集中する6直轄市のうち人口最多の新北市と、第2位の台中市で与野党が伯仲し、台中…

【台北＝西見由章】台湾の2028年総統選の前哨戦となる統一地方選は28日、投票が行われ、即日開票された。 台湾メディアの開票速報によると、首長選では人口の約7割が集中する6直轄市のうち人口最多の新北市と、第2位の台中市で与野党が伯仲し、台中市は与党・民主進歩党が奪取をうかがう勢いだ。

政治経済の中心都市、台北市の市長選は最大野党、中国国民党現職の蔣万安（しょうばんあん）氏（47）が民進党立法委員（国会議員に相当）の沈伯洋（しんはくよう）氏（44）をリードしている。 台北市長選は当初、初代総統、蔣介石のひ孫の蔣氏の勝利が盤石とみられていた。 しかし沈氏が9月以降、中間層への支持を拡大して猛烈な追い上げをみせ、「洋流（洋ブーム）」と呼ばれる現象は周辺地域の選挙への波及効果も指摘された。 しかし国民党が強固な支持基盤を持つ〝本丸〟の台北市では厳しい戦いとなった。

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総人口の2割弱を占める新北市の市長選は、蔣氏の下で台北市副市長を務めた国民党の李四川（りしせん）氏（68）と、民進党の蘇巧慧（そこうけい）立法委員（50）が僅差で争っている。 台中市長選は18年から市長ポストを握る国民党の江啓臣（こうけいしん）立法院副院長（国会副議長）＝（54）に民進党の何欣純（かきんじゅん）立法委員（52）が挑む構図で、何氏がリードしている。 首長選は前回22年の22県・市長選で5ポストにとどまった民進党がどこまで巻き返せるかが焦点。 民進党は前回敗北した新竹県や嘉義市、彰化県、宜蘭県の首長選でリードしている。 一方、国民党は澎湖県を奪還する勢いだ。