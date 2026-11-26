[台北 ２６日 ロイター] - 台湾は２６日、米国が台湾に適用している１５％の関税率を維持できると確信していると表明した。トランプ米大統領が１４の貿易相手国・地域に対し、新たな関税措置を打ち出したこと

- 台湾は２６日、米国が台湾に適用している１５％の関税率を維持できると確信していると表明した。 トランプ米大統領が１４の貿易相手国・地域に対し、新たな関税措置を打ち出したことを受けた。

• ただ、米通商代表部（ＵＳＴＲ）は、締結済みまたは交渉中の貿易協定で合意されたより低い水準に新関税を抑える方針だとしている。 • 台湾は、米側との意思疎通を踏まえ、双方が従来合意した１５％の税率を維持すると確信しているとした。 • 米国との貿易交渉を主導してきた台湾行政院（内閣）の鄭麗君副院長（副首相）は記者団に「米国には、相互関税政策の法的根拠を再構築するという一つの主要な目標がある。 協定そのものの内容を変更することではない」と指摘。

Advertisement

「双方は、合意の内容を維持したいと繰り返し述べてきた。 したがって、合意全体は変更されず、再交渉されることもない」と付け加えた。 • また、台湾はトランプ氏が推進してきたアラスカの新たな液化天然ガス（ＬＮＧ）プロジェクトに４４億ドルを投資する予定だが、詳細についてはまだ調整が必要だ。 • 鄭氏と同じ記者会見で、台湾の龔明鑫・経済部長（経済​相）は、アラスカ計画は台湾にとって必要不可欠と述べた。