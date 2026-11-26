政治資金パーティーに官僚を呼んで、同席させた企業関係者に政策を説明させたことを問題視した立憲民主党など野党8党派が提出した関芳弘文科相に対する問責決議案は27… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

与野党とも参議院で過半数を持たない中、賛否の動きは、激しく拮抗（きっこう）しており、無所属議員6人の動向が、可決か否決か最終的なかぎを握っているとみられる。 採決直前まで与野党双方からの働きかけが続いているようだ。

問責決議案は法的拘束力を持たず、もし可決されても関氏の進退問題にただちに直結するわけではないが、関氏の国会での説明内容が、野党の問責提出のきっかけにもなっている。 高市早苗首相は、関氏について「説明責任を果たしている」と主張し、辞任させる考えがないことを明言しているが、野党側は問責が可決された場合は、関氏が続投する限り、今後の国会日程をめぐり強硬な対応に転じるとみられる。 可決なら高市首相肝いりの消費税減税関連法案の参院審議や連立を組む日本維新の会肝いりの衆院議員定数削減法案の今後の参院審議に影響を与えるのは避けられない。

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もし関氏の進退に発展すれば、簗和生前農相に続く「辞任ドミノ」となるだけに、首相はかなり難しい判断を迫られる。 高市首相は9月の内閣改造で、旧安倍派出身で、派閥パーティー裏金事件で自民党の処分を受けた自身に近い「裏金議員」2人を初めて閣僚に起用した。 農相を更迭された簗和生前農相に続いてもし関氏も辞任となってしまえば、首相の任命責任が強く問われることになり、法案審議の行方もかかわるだけに、今後の首相の判断が注目される。