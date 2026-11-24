古賀大翔が日本代表ブラジル戦に向けた意気込みと、フェイエノールト移籍後の活躍、代表でのリーダーシップ役割について詳述する。

古賀大翔 選手は2025年の夏にオランダの強豪 フェイエノールト を離れ、イングランドの トッテナム ・ホットスパーへ移籍した。移籍初年度からその実力を世に証明し、イングランドプロサッカー選手協会の年間ベストイレブンに選出されるほどの活躍を見せた。

今シーズンのトッテナムはリーグ戦で5位を推移し、上位勢力に食らいつく好調さを維持している。しかし古賀選手自身は、チーム成績とは別に課題を認識しており、上位戦線での振る舞いについて冷静な分析を行っている。特に昨季と比較した個人のパフォーマンスと、チームとしての課題に対して明確な意識を持っている。

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古賀大翔のシーズン振り返りと上位チームへの反省

古賀選手は、自身のプレーについて昨シーズンと同等以上のパフォーマンスを発揮できていると評価している。しかし、チーム全体としては現在首位のチェルシーと、現在3位のロンドン・シティ・ライオネスに対して大量失点で敗れたことが大きな課題として残っている。この敗戦が、今季のチームとしてまだ解決すべき点であると自認している理由である。

古賀選手のチームへの合流直前には、2位であるマンチェスター・シティとのアウェー戦が予定されていた。この試合で古賀選手を含むチームは3対1の勝利を収めた。この勝利は、前述の2敗で得た教訓がどのようにトップチームの戦術やメンタリティに反映されたかを如実に示す結果となった。

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古賀選手は、敗戦後のミーティングなどでトップチームとしてどのように戦うべきかを深く議論してきた。その取り組みが結果として勝利に結びついたことは、自身の成長とチームへの適応を示すものだと振り返っている。個々の能力の高さを背景に、チームメイトとの連携や戦術理解が着実に深まっている状況である。

ブラジル戦への意気込みとワールドカップ戦略

日本代表は2027年開催のワールドカップを見据え、ブラジルとの2連戦を重要な強化試合として位置づけている。古賀選手は、開催国であるブラジルが本気を持って戦ってくることを予想しており、決して軽視してはならない相手であると認識している。その強固な守備陣に対して、どのように個の力で勝機を探るかが日本チームの鍵となる。

古賀選手は、ブラジルという強敵に対して自分が個で勝利を奪っていかなければ、日本チーム全体として勝ち星を挙げることはできないと割り切っている。そのためには、守備において体を張って戦う姿勢が不可欠であり、物理的な強さと精神的なタフネスを両立させる必要があると意気込みを示した。

代表でのリーダーシップとキャプテン経験

古賀選手は11月11日に行われたカップ戦において、加入後初めてゲームキャプテンの腕章を巻いた。この経験を通じて、選手間での信頼関係やリーダーシップの形について新たな気づきを得ている。自ら声を出して指揮するタイプではないと自認しつつも、任された役割に対して誠実に向き合う姿勢を貫いている。

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キャプテンに任じられたことは、チームから信頼されている証だと受け止めている。また、キャプテンの役割には多様な形があると指摘し、自分なりの方法でチームを牽引できる選手へと成長していきたいという前向きな意識の変化がある。この経験が、今後の代表活動における精神的な支えとなることは間違いない。

トッテナムでの活躍が日本代表に与える影響

古賀選手のトッテナム・ホットスパーでの活躍は、日本代表戦術の多様化にも寄与している。イングランドのトップリーグでプレーすることで得られた高い戦術理解度とフィジカルの強さは、国際大会における日本チームの武器となる。特にワールドカップのような大舞台では、欧州のトップクラブで培った経験が大きなアドバンテージとして働く。

古賀選手がフェイエノールトからトッテナムへ移籍して以来、そのパフォーマンスは一貫して高い水準を維持している。年間ベストイレブンに選ばれた実績は、その実力の証であり、日本代表においても重要な戦力としての地位を確立している。今後のブラジル戦における活躍が、さらにその評価を高めるきっかけとなるであろう。