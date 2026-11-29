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古舘伊知郎“ドパガキ”を語る「僕もその1人」 久米宏さんへの思いも「ニュースショーを成立させた」｜秋田魁新報電子版
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フリーアナウンサー・古舘伊知郎（71）のライフワークともいえる“2時間ノンストップの言葉のライブ”『トーキングブルース』が、今年も行われる。世の中に鋭く迫り、毎回圧巻の“しゃべり”で魅了している古舘…
古舘伊知郎 （C）ORICON NewS inc. フリーアナウンサー・古舘伊知郎（71）のライフワークともいえる“2時間ノンストップの言葉のライブ”『トーキングブルース』が、今年も行われる。
世の中に鋭く迫り、毎回圧巻の“しゃべり”で魅了している古舘に聞いてみたいことがひとつあった。
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「古舘さんは“ドパガキ”についてどう思いますか？ 」。 すぐさま“言葉”が飛び込んできたが、意外なフレーズが聞こえてきた。
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