フリーアナウンサー・古舘伊知郎（71）のライフワークともいえる“2時間ノンストップの言葉のライブ”『トーキングブルース』が、今年も行われる。世の中に鋭く迫り、毎回圧巻の“しゃべり”で魅了している古舘…

古舘伊知郎 （C）ORICON NewS inc. フリーアナウンサー・古舘伊知郎（71）のライフワークともいえる“2時間ノンストップの言葉のライブ”『トーキングブルース』が、今年も行われる。

世の中に鋭く迫り、毎回圧巻の“しゃべり”で魅了している古舘に聞いてみたいことがひとつあった。

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「古舘さんは“ドパガキ”についてどう思いますか？ 」。 すぐさま“言葉”が飛び込んできたが、意外なフレーズが聞こえてきた。