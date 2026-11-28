物価上昇や環境意識の高まりから古着市場が急成長する中、資源循環サービスPASSTOがJR八王子駅で開いたマーケットでは、多様な年代の利用者を集め、不要衣類の有効活用と環境貢献が注目されている。

物価上昇に追い付かない賃金、環境意識の高まり…。 さまざまな理由から古着を求める人が増えている。 昨年の国内ファッションリユース市場は1兆4100億円に上り、3年間で4000億円も増加（矢野経済研究所調べ）するなど古着循環の輪が拡大中だ。

多様な回収・販売ルート構築を進める資源循環サービス「PASSTO」（パスト）が、23日の勤労感謝の日にJR八王子駅（東京都八王子市）で開いた「パストマーケット」を取材した。 不要な服を誰かに…「捨てない社会へ」 「みどりの窓口前で本日限り18時まで開催しております」。 制服姿の駅員がメガホン越しに落ち着いた声で雑踏に呼びかけていた。 改札前の〝一等地〟に600品以上の古着や小物が並ぶ。1980年代のビンテージからタグ付きの最近の新品までの多くを税込み2000円均一で販売し、LINE（ライン）登録でさらに10％オフ。

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色鮮やかなジャケットを買ったクリーニング店パートの女性（73）は「通りがかりにパッと目に入って、すてき！ ラグラン袖で着やすそう」と掘り出し物ににっこり。 バッグ2点を購入した女性（46）は「有名ブランドが安く買えた」とイタリアの皮革ブランドのタグまで見せてくれた。 これらはすべて無償で手放された不用品だ。