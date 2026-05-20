古田敦也氏、ヤクルトスワローズで野村監督に激怒？

ヤクルトスワローズに古田敦也氏が出演し、与野村監督との対立の一部話が明らかになった。古田氏の伝説を残す活躍もあったが、与野村監督との关系問題も。

この日は、 ヤクルトスワローズ で捕手、監督として活躍した 古田敦也氏 がゲスト出演。 古田氏はセ・リーグと日本シリーズでＭＶＰにそれぞれ２度選ばれたほか、ベストナイン９度、ゴールデングラブ賞を１０度受賞。５度のリーグ優勝と４度の日本シリーズ制覇を経験し、史上３２人目の通算２０００安打を達成するなど「 打てる捕手 」として長きに渡って活躍した。

古田氏は、同じ捕手出身で名将と呼ばれた野村克也さんが率いたヤクルトで入団直後から活躍。 正捕手として１年目に盗塁阻止率１位でゴールデングラブ賞受賞。２年目にはセ・リーグの捕手で初となる首位打者に輝き、オールスターＭＶＰ。 一躍、球界屈指のスター選手となったが、３年目に野村さんから雷を落とされたことを振り返っている。

"オープン戦ってあるじゃないですか？ もう１週間で開幕っていう時に。 一塁のベンチ前にファウルフライだったんですよ。 それをバーって捕りに行って。

で、ベンチの、本当にもうギリギリだったんですよ。 激突しそうだったから、ちょっと及び腰っていうか、手だけ出して。 落としてもうたんですよ。 一塁ベンチ前だから落としたら、ここ（目の前）に野村監督がおったんです。

めっちゃ怒ってるんですよ。 『コラッー！ 』みたいな"と回想。

"で、『後で監督室に来い！ 』って言われて（監督室で）『去年までのお前やったら、あれは飛び込んででも捕ってた』と。 でも僕はね。１週間後に開幕だからケガしちゃいけないから。 だから、ちょっと及び腰になって。

また、あれ捕ってたら良かったんですよ。 落としちゃったんです。 『去年までのお前やったら、飛び込んでた。 お前、そんなやつに（正捕手を）任せられへん』とかって言うんですよね。

だから、ちょっと僕もね。 『いや、でも…』って顔に出ちゃったんですよ。 『ええ…？ 』ってちょっと顔に出したら、めちゃくちゃ怒られました"と苦笑した。

"そして、『もう、明日からお前キャッチャークビじゃ！ 』って。 開幕１週間前に『クビじゃ！ 』って言われて。

で、次の日に練習行ったらまだ怒ってるんですよ。 『キャッチャーやらせない』って言ってるんですよね。 しょうがない…。 僕ね、ライトで練習してたんですよ。３日経っても、監督めちゃくちゃ怒ってて。 他のコーチがピリピリしてるわけですよ。 『どうすんの？ 』って。 謝ってこいと"と話した





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