古田招待踊り選手兼任監督、４１歳での引退を決断

現役晩年の２年間、兼任監督を務めた時期について"僕はプロを１８年やったんですけど、兼任監督だった１８年目の年が６位だった。僕、１８年間やってきて初めての最下位だったんですよ"と淡々と振り返った古田さん。 古田さんは４１歳での引退を決断した際、ファミレスでグラフを作成していた。グラフでは自身の悔しさや涙が人生傾向につながっていることが明らかになり、中井美穂さんが番組取材で"もし兼任監督をやってなかったら、もっと選手として華々しく終われたかも"と発言したことについて"いや、いや、なんてこと言ってるの！ 華々しく終わってますよ、ちゃんと"と反論した。

現役晩年の２年間、兼任監督を務めた時期について"僕はプロを１８年やったんですけど、兼任監督だった１８年目の年が６位だった。 僕、１８年間やってきて初めての最下位だったんですよ"と淡々と振り返った古田さん。

"２年契約の２年目だったし、優勝争いできなかったんで、自分も引退するんで... "と４１歳での引退決断を振り返ったところでＭＣの浜田雅功に"例えば、はなから監督でってスタートしてたら話は変わってましたか？ "と聞かれると"それは違ってたと思いますね"と即答。 "前任の若松（勉）監督が退任される時に次の監督、誰だ？

ってのが話題になるじゃないですか。 いろんなメディアが先輩の名前をあげていく中に現役の僕の名前を入れるんですね。 そうすると（ファンのアンケートで）僕が１位になるんですよ。 『選手兼任監督を見てみたいですか？

』みたいなアンケートを出すと、ほとんどの人がＹＥＳって"と続ける。

"つまり、ムードをみんなに作られて球団社長に『新聞とかでこんなことになってるんだけど、お前、どうするんだ？ 』って言われるわけですよ。 『どうするんですか？ 』みたいな話になると『お前がやる気なら、こっちも考えるけど』って言うわけですよ"と当時の球団トップとの会話を再現。

"しかし、通常、監督ってオファーかけるもんじゃないんですか？ 社長って言ったら『そうだよな』って言ったけど『やるか？ 』って。 そんな感じなんですか？ "と続ける..





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古田はらむよし ２年契約 副監督 永保 Interleague 選手兼任監督 交流戦 Interleague 会話を再現 ファンのアンケート 幸福度グラフ

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