古性優作ら近畿勢の連覇が終焉 四国勢がG1レースを席巻

今年獲得賞金ランキング1位の古性優作ら近畿勢の3連覇が、犬伏湧也と石原颯の四国勢に阻止された。2026年グランプリ出場権をかけて小倉競輪祭が開幕。

競輪界を牽引してきた 古性優作 選手（35歳、大阪府・100期生）率いる近畿勢の勢いが一段落している。今年度の獲得賞金ランキングで2億7000万円を超えトップに立つ古性選手は、脇本雄太選手と共に2月の読売新聞社杯全日本選抜から始まり、5月の日本選手権、6月の高松宮記念杯へと3つの主要G1レースを連覇した。しかし、後半戦に入ると勢力図が変化し、下の世代である 四国勢 が急激な頭角を現している。

四国勢の急成長とG1初制覇の瞬間

徳島県出身の31歳、119期生である犬伏湧也選手と、香川県出身の26歳、117期生である石原颯選手が、その中心にいる。8月に行われたオールスター競輪の決勝戦では、石原選手が奮闘し、その好走を受けて番手（後ろ）を回った犬伏選手が念願のG1初制覇を果たした。この勝利により犬伏選手は年末のグランプリ出場権を獲得し、さらに10月の寛仁親王牌決勝では、犬伏選手が番手から先頭に立ち、石原選手がG1初優勝を遂げた。この一連の活躍は、四国出身選手がグランプリへ向かう足掛かりとなるものであった。

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自力型選手による「たらい回し」の可能性

寛仁親王牌の決勝では、松本貴治選手（32歳、愛媛県・111期生）も2着に入るなど、四国勢が圧倒的な脚力で強敵をなぎ倒した。かつてG1優勝者インタビューで「これからは中部で特別競輪の優勝をたらい回しにする」と豪語した選手の言葉が想起されるほど、四国勢のG1連覇は強烈なインパクトを残した。松本選手も含め、三人ともラインの先頭を走れる自力型の選手であり、都度並びの前後を選択することで、優勝の「たらい回し」を実現させる勢いを秘めている。

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近畿勢不在の長期空白と対抗構造

今回の四国勢の台頭は、近畿勢のG1決勝進出が途絶えたことでも象徴的である。G1決勝で近畿勢が姿を消したのは、2022年11月の小倉競輪祭以来のことだ。古性選手ら近畿勢も、再びタイトルを奪還しようと燃えており、競輪界全体が非常に熱く、面白い展開を迎えている。四国勢の間では「今度は松本さんにも取ってほしい」という声が上がっており、内部での競争意識も高い状態が続いている。

KERINグランプリ2026出場権を決める戦い

今年度のG1最終戦となる小倉競輪祭が18日に開幕し、その結果次第で「KERINグランプリ2026」の出場選手が決まる。開催地はいわき平であり、試合日は12月30日と定められている。四国勢はこのグランプリ出場権を絶対的な目標に掲げているが、古性選手ら近畿勢もその座を譲るつもりはない。今後のレース展開により、競輪界の新しい勢力均衡が生まれることが予想される。