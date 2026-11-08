古性優作が泗水杯争奪戦でＶ 通算17度目のG3制覇

四日市競輪G3開設75周年記念の決勝で、古性優作が寺崎浩平をゴール前で差し切って優勝した。通算17度目のG3制覇を果たし、近畿勢の活躍が光ったレースの瞬間を伝える。

四日市競輪 場で行われた開設75周年記念G3「 泗水杯争奪戦 」の決勝戦が8日に実施され、大阪・100期の 古性優作 （35）が優勝を果たした。このレースは準決勝を突破した9名の選手によって第12レースで争われ、古性は最終1角の番手からまくりを決めた 寺崎浩平 をゴール寸前で差し切り、快勝を飾った。

古性優作の今回の勝利は、9月に実施されたG3奈良（向日町記念76周年代替in奈良）以来の快挙であり、通算17度目のG3級タイトル獲得となる。競輪界においてこの数は長年の活躍と安定した実力の証であり、古性のキャリアにおける新たなハイライトとしての意味合いが強い。

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スタートと展開の決定打

レースは古性優作によるスタート取りから幕を開けた。周回パターンは脇本勇希、寺崎浩平、古性の順で先行し、後ろから森田、桑名僚也、浅井、中野慎詞、新田祐大、松谷秀幸が追う形となった。赤板通過時には中野慎詞が上昇を図ったが、脇本勇希が突っ張り力を発揮して先行態勢を守り通した。

中野慎詞は再び7番手まで位置を下げた。脇本勇希が全開のスパートを見せている中で、4番手に付いていた森田が踏み込みを開始。これに合わせて最終1角で寺崎浩平が番手まくりの位置取りを決めた。浅井と森田が3番手の座を巡って絡む展開となったが、最終4角で2番手に絶好の位置を確保していた古性優作が決勝点を挙げた。

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古性優作のレース分析と戦略

優勝直後のインタビューで古性優作は、自身のレースプランが仲間との連携に基づいていたことを明かした。古性は「僕は勇希と寺崎が組んだ作戦を前を取ったりと援護した感じ」と振り返り、自らの役割がチームワークの一環であったことを強調した。寺崎浩平がスタート取りに失敗したため、保険として古性が出た結果が功を奏したと振り返り、「それが良かった」と笑みを浮かべた。

また、古性優作は脇本勇希の走行に対して「勇希が力強いレースをしてくれて本当に頼もしかった」と高く評価した。両選手の掛かりも素晴らしく、古性は自身は「来た人を止めるだけ」という役割であったと謙虚に語った。後ろの確認が難しかった中でも、各選手が状況を的確に判断して走ったことが勝利につながったと分析している。

近畿勢の台頭と今後の展望

古性優作の勝利は、近畿地区の競輪選手たちにとっても注目に値する出来事であった。古性は「勇希が力をつけてきて近畿勢にとっては頼もしいかぎりです」と述べ、脇本勇希の成長を近畿勢全体の期待として捉えている。このレースを通じて、近畿地区の選手たちが高いレベルで競い合い、新たなライバル関係や連携を生み出していることが見て取れる。

今回のG3制覇により、古性優作はさらに上位クラスのレースでの期待を高める結果となった。今後は9月の奈良でのG3レースでの経験も活かし、更なる高みを目指していくことが期待される。競輪ファンからは、古性と脇本、寺崎らの連携プレーや、近畿勢の台頭が今後どう発展していくかという関心が集まっている。

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レース結果と賞金獲得の影響

G3級のレース優勝は、選手としてのランク付けや次のレースへの出場権にも影響を与える重要な要素である。古性優作の通算17度目のG3勝利は、そのキャリアの安定性を示すとともに、賞金ランキングにおける地位向上にも寄与する。この勝利により、古性優作は来シーズン以降のより高額な賞金レースへの出場機会を増やし、さらなる実績を残す基盤を固めることとなった。

四日市競輪場の開設75周年を記念して行われたこの大会は、多くの競輪ファンにとって思い出に残るものとなった。古性優作の活躍は、競輪というスポーツの魅力や、選手たちの努力と知恵が結集した結果を視覚的に示すものとして、今後の競輪界における話題の中心となりそうだ。