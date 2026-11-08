古性優作が四日市競輪G3泗水杯争奪戦で優勝

四日市競輪G3開設75周年記念決勝を制し、古性優作がG3通算17勝目を飾った。寺崎浩平らの援護も受け、賞金640万円を手にした。

四日市競輪 場で行われたG3開設75周年記念「 泗水杯争奪戦 」の決勝戦は、最終日となる8日の第12レースで熱戦が繰り広げられた。この歴史的なレースにおいて、大阪出身の35歳、100期生である 古性優作 選手が鮮やかな差しを決め、優勝の栄冠を手にした。古性選手はスタート直後から積極的なレース運びを見せ、最終ホームで仕掛けたライバルの動きを封じながら、ゴール前で後続を突き放して先着した。この勝利により、古性選手は今大会の賞金として640万円を獲得した。

G3通算17勝目達成の経緯

古性優作選手の今回の優勝は、彼の競輪人生において大きなマイルストーンとなる。G3クラスでの優勝は、今年9月に奈良で開催された「向日町記念」以来、通算4回目であり、通算成績では17回目の勝利となった。この記録は、古性選手が長年にわたりトップクラスの競輪選手として君臨していることを示すものだが、単なる数字の羅列ではなく、毎回のレースで積み重ねてきた努力の結晶である。特にG3クラスは上位選手が集う難関カテゴリであり、このクラスで安定して優勝を重ねることは、極めて高い技術力と精神力を必要とする。今回の優勝で、古性選手の地位はさらに堅固なものとなった。

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決勝戦の戦略と展開の詳細

レースの展開を見ると、古性選手の戦略的な走りが功を奏したことが明確である。スタートで好位を取り、近畿所属の3台が前に出る態勢を作ると、古性選手は寺崎浩平選手の後方から走行。先頭の脇本勇希選手が別線勢を突っ張って先行態勢を取る中で、ハイピッチでレースが流れた。最終ホームでは、森田優弥選手が仕掛けてきたため、寺崎浩平選手が最終1角で番手まくりを敢行。これに対し古性選手は、森田選手の巻き返しをけん制しながら追走し、ゴール前で寺崎選手を捕らえて差し切った。この一連の動きは、瞬間的な判断力とチームプレイの賜物である。2着には寺崎浩平選手が入り、最終4コーナーで森田選手をさばいた浅井康太選手が3着に入った。

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古性選手のコメントと次の目標

優勝後のインタビューで古性優作選手は、チームメイトへの感謝と自身の疲労について語った。古性選手は「脇本勇希が強い気持ちを持って走ってくれたし、頼もしい限り。寺崎君も寛仁親王牌の2日目の反省もあったと思います。隙のないレースをしてたので成長しているなと思った」と述べ、後輩2人の活躍が優勝につながったと強調した。また、肉体疲労と神経疲労の厳しさを指摘し、「ここまで急激に下がることはなかった。今からトレーニングをして上積みと言うよりは疲労を抜いてから競輪祭に向かう感じになると思います」と、次の大会に向けた回復重視のスタンスを示した。これは、長期戦を制するために休養を優先する賢明な判断と見られる。

競輪祭へ向かう影響と期待

今回の優勝は、競輪界において大きな話題を呼んでいる。古性選手が今秋の主要大会である「競輪祭」に向けて、疲労抜きのトレーニングを選択したことは、多くのファンと関係者の注目を集めている。通常であれば勝率が下がる時期でも、コンディションを整えることで長期的な成績を安定させるのは、ベテラン選手ならではの知恵である。また、寺崎浩平選手や浅井康太選手など、若手選手たちの成長も目覚ましく、古性選手を支える環境が整っていることが指摘できる。これらの要素が組み合わさることで、今後に期待される展開が広がっており、競輪界全体の活性化にも寄与する可能性が高い。