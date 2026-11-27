古巣復帰4年目のプロ12年目捕手が、今季は第3捕手として守備固め等でチームを支え、マラー投手の好投をリード。来季はより多くの試合出場を目指し、マラー以外の投手との関係構築にも意欲を示す。

今季を「個人としてもチームとしても悔しいシーズンだった」と振り返り、「僕が入団してからCS、日本シリーズに出たことがない。 やっぱり勝ちたい思いが強いので、チームに貢献していきたい」と力を込めた。

シーズン中に1度、出場選手登録を抹消されたものの、主にマラーの専属捕手を務め、主に守備固めで途中出場する第3捕手としてチームを支えた。

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「1年間チームにいられたことは大きかった。 来年はもっと試合数を増やしていきたい」とさらなる出場機会を見据える。 プロ12年目、古巣復帰4年目の今季は35試合に出場。 打率1割台と打撃では苦しんだが、8月8日阪神戦（京セラドーム大阪）では第1打席で左前適時打を放ち、勝利に貢献した。