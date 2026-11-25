俳優の古川雄大がファッション性や話題性に富んだ人に贈られる日本メンズファッション協会主催『第55回ベストドレッサー賞』の「芸能部門」を受賞。25日に都内で行われた授賞式に出席した。

俳優の古川雄大がファッション性や話題性に富んだ人に贈られる日本メンズファッション協会主催『第55回ベストドレッサー賞』の「芸能部門」を受賞。25日に都内で行われた授賞式に出席した。

選考理由は「2007年ドラマ『風魔の小次郎』で俳優デビューして以来、舞台から映像作品まで幅広い分野で活躍し、さまざまな役柄を通して異なる魅力を放ち続けている古川雄大さん。 舞台上での着こなしも個性を表すファッションととらえ、黒を基調としたワードローブに明るい色も取り入れ、カジュアルからフォーマルまでその服の雰囲気になりきってファッションを楽しむベストドレッサーです」という内容だった。 トロフィーを受け取り、笑顔を見せた古川。

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「このような素晴らしい賞を、素晴らしい方々ともに受賞させていただくことができて大変幸せに思っております」と喜んだ。 「正直、僕自身ファッションに対して強いこだわりがある方ではないんですけれども、自分自身が着ていて着心地の良いものだったり、自分が楽しめるようなものを心がけて身につけております。 まさか自分がこの賞をいただけるなんて思ってもいなかったので、正直、驚いているんですけれども、この素晴らしい賞をいただいたからには、これからもっともっと僕自身がファッションを楽しんで俳優活動を続けていけたらと思っております」と力を込めた。

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レッドカーペットを歩いて登場したが「ちょっとまだ信じられないぐらい夢のような時間だなというふうに感じております」と照れ笑いも浮かべていた 1972年よりスタートした同アワードは、マスコミ、歴代受賞者によるアンケート結果と、選考委員会による最終審査をもとに各分野から受賞者を決定する。 今年は「政治部門」を高市早苗首相、「経済部門」を東レの大矢光雄CEO、「学術・文化部門」をアーティスト・デザイナーの篠原ともえ、「芸能部門」を歌手の氷川きよし、俳優の古川雄大、俳優の上坂樹里、「特別部門」をシャディの浜野幸也社長が受賞した。