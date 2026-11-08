古川陽樹が世田谷２４６ハーフマラソン制覇 青学大が上位独占

世田谷２４６ハーフマラソンで青学大・古川陽樹が優勝し、箱根駅伝１年生の力を示した。新見春陽との接戦を制し、青学大勢が上位５人を独占する快挙を成し遂げた経緯と展望を詳報。

東京の陸上競技界を揺るがす一大イベント、 世田谷２４６ハーフマラソン が8日に東京駒沢オリンピック公園発着コースで開催され、多くの注目選手が集結した。この大会は来年1月2日および3日に開催される 箱根駅伝 を目指す学生ランナーにとって、実力を示す重要な舞台となっている。男子の部の結果は、青山学院大学の1年生である 古川陽樹 選手が1時間2分49秒の記録で優勝を飾った。この快挙により、古川選手は 箱根駅伝 出場への確かな手応えを得ると同時に、大学ランニング界における新時代の幕開けを告げる結果となった。

新見春陽との2秒差接戦と終盤の展開

レースの経過を見ると、古川陽樹選手は上位集団の中で冷静にペースを守りながら進んでいた。終盤にかけて、チームメイトである新見春陽選手が先に飛び出し、単独リーダーとして逃げを打ちたかったものの、古川選手はそれに対応する形で冷静に追走を続けた。その決定的な瞬間は、寮で同部屋の4年生である鳥井健太選手から「勝負所」と指摘されていた20キロ過ぎの折り返し地点で訪れた。ここで古川選手は一気に先頭を奪取し、食らいついてきた新見選手を僅差で振り切るという劇的な展開を見せた。新見春陽選手は2秒差の2位でフィニッシュしており、その接近した勝負だったことが数値によって裏付けられている。

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青学大勢が上位5人を独占する圧倒的力

この優勝により、青山学院大学の強さが改めて証明された形となった。1年生の古川陽樹選手と新見春陽選手に加えて、青学大勢が上位5人を占めるという驚異的な結果を残したのだ。このことは、単なる個人の実力だけでなく、チーム全体の底力と育成システムの完成度を物語っている。特に、1年生という若さでありながら、全国レベルのハーフマラソンで頂点に立ったことは、今後への期待をさらに高ませるものとなっている。ライバル校からのプレッシャーを感じさせるこの独占状態は、来年の箱根駅伝において青学大がどのような活躍を見せるのか、大きな期待を抱かせる結果となった。

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高校時代の実績と箱根駅伝への固い決意

古川陽樹選手の背景には、岩手県盛岡大付高校時代の活躍がある。1年生の時から主力としてチームを全国高校駅伝の初出場に導いた実績は、その素質を示すものだった。昨年の全国高校総体5000メートルでは7位入賞という結果を残しており、ルーキーでありながら確かな実力を兼ね備えていることがわかる。出雲駅伝や全日本大学駅伝のエントリーメンバーには名を連ねたものの、出走することは叶わず「悔しい思いがあった」と振り返る。しかし、そのような悔しさをバネにし、あえてハーフマラソンという距離で勝負することを決断した。早稲田大学の増子陽太選手や新妻寮己選手、本田桜二郎選手らが区間距離で成績を残してきたのとは異なり、箱根駅伝のチーム優勝を目標に方向性を定めていた。

憧れの選手から受けた影響と10区への意欲

箱根駅伝に対する古川陽樹選手の強いこだわりは、2020年大会で東洋大学1年生として10区を走った及川瑠音選手（現NDソフト所属）とのつながりから由来している。及川選手と同じ岩手県出身であり、その活躍を見て陸上競技を始めたという背景がある。そのため、「憧れの選手が走った区間を、1年目で狙わないわけにはいかない」という強い思いを抱いている。来月10日に発表される16人のチームエントリー入りを大きくアピールするためにも、この優勝は重要な意味を持つ。古川選手は、憧れの選手の足跡を辿りつつ、自らの力で箱根駅伝の10区を走ることへの強い意欲を示しており、来年の大会への期待感がさらに高まっている。