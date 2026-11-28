２８日の東京７Ｒ（ダート２１００メートル）を４番人気のカットソロで制し、古川奈穂騎手（２６）＝栗東・矢作＝が今年のＪＲＡ６勝目を手にした。６月２０日の函館１１Ｒをアンジュプロミスで勝って以来、約５カ月ぶりの勝利となり、ＪＲＡ通算７１勝目。今週の騎乗予定はこの一鞍のみだった。 パートナーは初ダートだったが、外から力強く差し切り勝ち。東京の勝利は、２１年１１月２１日のグランスラムアスクの未勝利戦を逃げ切って以来で２勝目となった。

28日の東京７Ｒの口取り。 カットソロと古川奈穂騎手 ２８日の東京７Ｒ（ダート２１００メートル）を４番人気のカットソロで制し、古川奈穂騎手（２６）＝栗東・矢作＝が今年のＪＲＡ６勝目を手にした。６月２０日の函館１１Ｒをアンジュプロミスで勝って以来、約５カ月ぶりの勝利となり、ＪＲＡ通算７１勝目。

今週の騎乗予定はこの一鞍のみだった。 古川奈穂は「前走も力があるところを見せてくれました。 今回は初ダートでしたが、前半から気が入っていましたし、３、４コーナーもすごくいい手応えで直線に向けたので、あとは最後どこまでかなと思っていましたが、しっかり差し切ってくれました」と相棒の走りをたたえ、「改めて能力の高さ、このクラスでの能力の高さというのを見せてくれたと思います」と高く評価した。 前日には自らのＳＮＳを更新し、２３日の福島１Ｒの向正面で内側に斜行して被害馬が事故死した件を謝罪。

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来週１２月５日から１３日までの９日間（開催４日間を含む）の騎乗停止処分を受けたが、この日集まったファンからは温かい声援が送られ、レース後にはサインに応じるシーンもあった。