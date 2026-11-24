11月23日に行われた中央競馬の福島第1レース（2歳未勝利・ダート1150メートル）で起きた痛ましい落馬事故をめぐり、Ｘ（旧ツイッター）などのSNS上で激しい…

被害馬ブレイズリー、第2頸椎の粉砕骨折で死亡 11月23日に行われた中央競馬の福島第1レース（2歳未勝利・ダート1150メートル）で起きた痛ましい落馬事故をめぐり、Ｘ（旧ツイッター）などのSNS上で激しい議論が交錯している。

古川奈穂騎手（26）が騎乗したルーストカールが内側へ斜行し、後続のブレイズリーが接触して転倒。 幸いにも落馬した和田陽希騎手（19）にけがはなかったが、競走は中止され、デビュー2戦目だったブレイズリーは第2頸椎粉砕骨折のため命を落としたのだ。 JRAは古川騎手を12月5日から13日までの9日間（開催日4日間を含む）の騎乗停止としたのだが、この処分内容を巡っても波紋が広がっている。 経歴： 2021年、藤田菜七子さん以来5年ぶりのJRA所属女性騎手としてデビュー。

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「あれがまかり通るなら無茶苦茶」、産経新聞が伝えた西園翔太調教師コメント 産経新聞は11月24日、「古川奈穂騎手の斜行で後続馬転倒死…調教師『強い憤り、馬かわいそう』開催4日間騎乗停止」と題して配信した記事の中で「パトロール（ビデオ）で進路を何度確認しても、あれが競馬でまかり通るなら無茶苦茶やろと強い憤りを感じます。 本当に馬にかわいそうなことをしました」とブレイズリーを管理する西園翔太調教師のコメントを伝えた。 公式サイトには「獣医師が駆け付けた時点ですでに息を引き取っており、大変残念ながらその場で死亡を確認」などと説明されている。

このコメントはX上でもレース時の動画とともに広く拡散されており、「見てられん・・・」「ブレイズリー号安らかにお眠り下さい」とブレイズリーの死を悼む声が広がる一方、処分の妥当性や事故の受け止め方をめぐって意見が大きく割れている。

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「処分が甘い」「可哀想だが仕方無い」 厳しい目を向ける側からは、結果の重さと処分のバランスを問う声が相次いだ。 ・「処分内容が甘くないか？ 馬のほうが死亡したっていうのに？

もっと処分を重くしていいかと思う」 ・「相手の馬が死んだのに、９日間（開催期間では４日間）の騎乗停止で済むって軽すぎではないかと」 ・「最近斜行しても降着とか全然無いからやったもん勝ちになってるところあるしもっと厳しくした方が絶対いい」 ・「馬主がまじで可哀想」 一方、古川騎手のSNSに批判の域を超えた誹謗中傷が寄せられるなど過熱するバッシングに対し、生き物を扱う競馬の難しさや、過度な攻撃を戒める声も上がっている。

・「これは可哀想だがレースは生き物なので仕方無い」 ・「一流騎手ですら持って行かれるくらい制御難しいもんやん」 ・「騎乗停止処分妥当ですよ、文句があるならＪＲＡに言えば良い」 ・「過失は大きいんですけど、故意なわけがないと思いますし、本人もあのような結果になったことを大きく悔いていると思います」 JRA降着・失格ルールとは そもそも、なぜ今回の処分は失格などとならず、騎乗停止にとどまったのか。