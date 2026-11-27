応募は12月13日21時までで、PC（Steam）/PS5に対応。

本作は、現実を侵食する異常現象「虚構」を見つけ出して鎮圧する、異常現象ハンティングアクションです。 舞台は虚構が出現して封鎖されたソウル各地の「隔離区域」で、プレイヤーは秘密の国際機関「世界虚構管理連盟（WPCA）」韓国支部の新人鎮圧隊員として出撃します。

“すべての怪談や神話は、実在する虚構を目撃した記録だった”という設定も特徴的。 虚構はモチーフとなった物語の種類によって7段階の等級に分けられており、長く生き残り、広く伝わった物語ほど、危険な存在になるようです。 公開された第2弾トレイラーには、ミダス王をモチーフにした「クリソス」や、都市伝説から着想を得た「口裂け女」などの虚構が登場します。 クリソスは何でも食べ尽くし、食べた物を金に変えて吐き出す「民話級」で、口裂け女は大きなハサミで相手を切り裂く「怪談級」の虚構です。

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本作のゲームプレイは、道探しや雑魚戦といった準備を挟まず、任務開始と同時に巨大な虚構との戦いが始まるボスラッシュ型です。 戦闘ではワイヤー装備「座標固定装置」を打ち込んで一気に飛び込んだり、巨大な「虚構」を引き寄せて無力化したりと、戦場を立体的に移動して戦います。 最大3人の協力プレイには決まった役割がなく、ソロと協力プレイをいつでも行き来できるといいます。 テストの期間は2026年12月16日9時から12月22日21時までです。