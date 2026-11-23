台湾の協働ロボットメーカー、テックマンロボットは、日本の正規販売代理店であるSSIと共同で、2026年11月25日から27日まで愛知県国際展示場で開かれる「ファクトリーイノベーションWeek 名古屋 2026」に出展する。

テックマンロボットの双腕のデモでは、2台の協働ロボットが連携して動く。 それぞれが独立して動くことも、息を合わせて同時に動くこともでき、大きなワークの扱いや搬送、組み立てといった作業に対応するという。

自動車、電子機器、精密機器などの製造現場で、自動化できる作業の幅を広げる狙いだ。 AMRの導入で搬送は自動化できても、棚からのピッキングや台への載せ替えは人手に頼る現場が多い。 AMRが止まる位置はどうしてもわずかにずれるため、その上に載せたロボットで正確に物をつかんだり置いたりするのが難しいからだ。 同社は、協働ロボット「TM20」をAMRに搭載し、独自の位置合わせ技術「TM Landmark」を組み合わせることでこの課題に応える。

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ロボットに内蔵されたカメラが目印（ランドマーク）を読み取り、AMRの停止位置のずれを自動で補正する。 そのため、AMRに特別に高い停止精度を求めなくても、正確で再現性の高い作業ができるとしている。 半導体、電子機器、自動車などの製造現場で、移動するロボットを使った柔軟な搬送を後押しする。 また、「Flying Trigger」技術を使った高速の外観検査も紹介する。

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さらに、国際セキュリティ認証「IEC 62443-4-2 SL2」を取得したAI協働ロボット「TM AI Cobot S Series」も展示される。 この認証取得は、11月5日に発表されている。 会期中の11月26日（木）には、SSI株式会社 Techman Robot担当の竹内千洋氏が、テックマンロボットの最新技術とヒューマノイドについて講演する。