友近が明かす芸人への転機 道後温泉での接客業とモノマネの実演

フリーアナウンサー永島優美の問いかけに対し、芸人の友近が道後温泉での接客経験とモノマネのきっかけとなった「ミナミの帝王」のセリフを披露。その実力がプロデューサーの目にとまり、現在の芸人活動へとつながった経緯を語る。

フリーアナウンサーの 永島優美 は、愛媛県出身である芸人の友近に対し、大学時代のアルバイト経験について尋ねた。具体的には、 道後温泉 で旅館の仲居をしていたという逸話について質問が投げかけられた。

これに対し友近は、その事実を否定することなく「そうです」と即答した。当時の活動は接客業にとどまらず、地元の情報番組への参加も含まれていたことが明らかになった。

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テレビ愛媛リポーター兼仲居の経験

友近は、同時期にフジテレビ系列のテレビ愛媛でリポーターを務めていたことを明かした。この二つの業務を並行して約5年間続けており、最終的にはテレビ番組の出演が増加したことを理由に、旅館での仲居業務を辞めたと説明した。

モノマネがプロの目に留まるきっかけ

芸能界へのデビュー直前、永島の質問に対して、さまざまなレパートリーを披露した。具体的には極妻のものまね、女優の浜木寛子さんのものまね、女優の十朱幸代さんのものまね、さらにはニワトリのものまねなどが含まれていた。

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これらの多様な芸を披露した際、ディレクター兼カメラマンは「渋いものまねをする」と高く評価し、その面白さに気づいた。この評価をきっかけに、別のプロデューサーから声がかかり、帯番組への出演が実現した。

「ミナミの帝王」が芸人活動の起点

友近によると、芸人としてのキャリアを築いた決定打は、ドラマ「ミナミの帝王」におけるキャラクターの演技模倣である。この作品で竹井みどりが演じた矢吹麻子のモノマネが、彼女のプロとしての原点となった。

友人は、そのキャラクターのセリフ回しの格好よさに魅了されており、繰り返し視聴することで記憶に定着させたと語った。このセリフ回しを実演した際、永島は拍手を送り、その芸の完成度の高さを称賛した。