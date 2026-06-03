又吉直樹らが「裸足」をテーマに朗読会 第2回「葉葉葉」開催へ

昨年10月に第1回が開催された朗読会「葉葉葉」の第2回が、「裸足」をテーマに開催される。異なる分野で活躍する又吉直樹、黒川隆介ら親交の深い3人が作品を書き下ろし、即興性のあるオリジナル演目も予定されている。出演者は、新国立劇場という格式のある空間で、背伸びすることなく今の呼吸で言葉に触れることを目指すと語った。詩と生活の接地点を探るような創造的な試みが期待される。

昨年10月に第1弾が行われた「 葉葉葉 （ばばば）」は、異なるフィールドで活躍していながらプライベートでも親交が深い又吉らによる 朗読会 。 第2回は「裸足」をテーマに3人が作品を書き下ろす。

即興性のある要素を含んだオリジナル演目も用意される予定だ。

「狸に化かされた」という話を興味深く聞けたら友達。 「早く終われ」と思ったら友達ではない。 今、頭に思い浮かんでいるこのような雑念が消えたら、どんな朗読をするか真剣に考えたいと思います。 善い会になることを楽しみにしています。

黒川隆介さん、又吉直樹さんとステージの上で再会する瞬間を楽しみにしています。 新国立劇場には厳かな印象がありますが過度に緊張せず背伸びせず、今の呼吸で言葉に触ることが目標です。 皆様、ぜひ劇場に遊びに来てください。 昨日食べたもの、先日見たもの、いま思惟すること、そうしたひとつひとつが肉体になり、その身体の揺れが波として届くとき、言葉と呼ばれる音になる。

「詩」というと世間から遠くに置かれたものに思われがちですが、生活のなかに潜む声を聞くこと視ることに宿る想像力が詩に繋がっています。 昼夜問わず、公私も問わず、互いに対峙しつづける3人だからこそ顕れる振動を通し、閉ざされた形に風穴をあけていきます





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