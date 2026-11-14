参謀BARが12月7日新宿で教育Night開催 元教頭らが教壇を降りて語った現実

株式会社経営参謀は12月7日、新宿で教育関係者向けパネルディスカッションを開催する。元教頭や元予備校エリア長らが、教育現場のリアルな課題と未来について意見を交わす。

株式会社経営参謀 は、2026年12月7日（月）午後7時から、東京都 新宿区 にある「 参謀BAR 新宿」にて特別イベント「【教育Night】現役・元先生集まれ！教育について熱く語り合おう」を開催する。本イベントは、現在の教育制度や現場の状況に対して、立場を超えた本音の議論を通じて新しい視点を得ることを目的としている。参加費や詳細な予約方法に関する記載は提供されていないが、教育業界に関わる多様な人材の参加が呼びかけられている。

登壇者が語る3つの教育視点

前半部では、教育委員会、学校教育現場、そして塾教育現場という3つの異なる立場で長年活動してきた登壇者によるパネルディスカッションが行われる。テーマは「教壇を降りて見えたもの」と設定されており、きれいごとも取り除き、現実的な課題や気づきを赤裸々に語る構成となっている。特に注目されるのは、一度「教壇を降りた」経験を持つ3名が、制度側、現場側、民間側それぞれの視点から対談を行う点である。この枠組みにより、通常の学校現場や塾現場では見えない、教育全体の構造や問題点を浮き彫りにする意図がある。

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立場を超えた対話の実現と発起人の役割

今回のイベント発起人である八田幸久氏は、元高校数学教師という経歴を持つ。八田氏をはじめとする主催者は、教育に従事する人々が孤立している現状を問題視している。例えば、学校を離れてからも教育のことを真剣に議論できる相手がいない、あるいは現役で教壇に立ちながら自分の指導法に疑問を持ちつつも、誰にも相談できないケースが存在する。また、塾や企業、家庭という異なる環境で若者を育てる立場に立ってみて、改めて「教育とは何か」という根本的な問いに向き合っている関係者も少なくない。参謀BARは、このような孤立した声を集約し、共有する場を提供することで、教育に関わる人々のコミュニティ活性化を図る計画だ。

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塾と学校の関係性における本音の議論

議論の核心には、私立教育機関と公教育の関係性に対する複雑な思いがある。具体的なトピックとして、「塾は学校の補完なのか、それとも競合なのか。あるいは全く別の存在なのか」という問いが提示されている。この問いは、保護者や生徒、そして教育従事者にとって長年続いている議論の焦点でもある。通常、教職員の職場である職員室では言いにくい意見や、学校制度への批判的な視点、あるいは塾業界特有の課題などが、立場の垣根を越えた交流を通じて表面化する可能性がある。現役の先生と元教員、学校教師と塾講師、そして教育事業者と経営者が同じテーブルにつき、普段交わらない人々同士で対話することで、固定観念を崩すきっかけ作りが行われる。

ビジネスパーソンを含む多様な参加者の期待

参加対象は現役および退職した教師に限定されず、教育事業や人材育成に関心のある経営者やビジネスパーソンも歓迎されている。株式会社経営参謀を運営する新谷健司代表取締役のもと、新宿区新宿3-15-11のアドホック新宿ビル5階reDine新宿内で行われる本イベントは、教育現場の閉鎖性を解き放ち、ビジネス視点や社会人視点を取り入れることで、教育のあり方を再構築する試みでもある。後半部には登壇者も交えた交流会が予定されており、パネルディスカッションでの議論をさらに深め、具体的なネットワーク構築や親睦を図る時間となる。12月7日の夜、新宿の会場では、日本の教育の未来を考える重要な対話が行われる予定だ。