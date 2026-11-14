参政党 愛知県知事選に独自候補 神谷代表が擁立表明

参政党の神谷宗幣代表は14日、来年2月の愛知県知事選に独自候補を擁立する意向を示した。結党6年目で本格化を狙う同党の政治戦略と政策主張に注目。

参政党 の 神谷宗幣 代表は14日、千葉県松戸市内での街頭演説において、来年2月に行われる 愛知県知事選 に向けて独自候補を擁立する考えを明かした。神谷氏はこの日の演説の冒頭で、候補者を出したいという強い意欲を示し、政党としての政治参画を本格化させる方針を鮮明にした。

神谷氏は単に愛知だけに限らず、来年4月に実施予定の北海道や大阪などの各種知事選、そして来年夏の埼玉県知事選に関しても言及し、全国規模で政界への影響力を拡大させる構えを示唆した。これにより、同党が次期の主要選挙でどのように動向するかが注目されている。

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結党6年目での本格選挙参入

神谷氏はこれまで自民党や他の組織に対し、候補者を立てるよう要請を受けてきたものの、党員数の不足や資金難、人材の不足といった理由から実現に至らなかったと振り返った。しかし、結党から6年が経過した現在では、状況が変化しており、知事選や政令市の首長選戦を行う余裕ができたのだと強調した。

参政党は昨年10月の宮城県知事選で和田政宗参院議員と政策覚書を交わし支援を行ったが、和田氏は敗れた。その後、今年1月の福井県知事選では石田嵩人知事を支援して当選させ、9月の沖縄県知事選では古謝玄太知事を推薦して再選に貢献した実績がある。

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街頭演説妨害防止法案の提出

神谷氏は、政治活動への妨害行為に対処するための「街頭演説妨害防止法案」を、参議院に単独で提出したことを明らかにした。同党によれば、過去1年4か月間で街頭演説中に計180件の妨害行為が確認されており、政治表現の自由を守るための法整備を急ぐ姿勢だ。

同法案の対象は選挙運動を除く政治活動とし、警察官が妨害行為の中止を命じ、従わない場合には罰則を科す内容となっている。神谷氏は、法案を成立させて警察関係者に迷惑をかけないようにしたいと訴え、安全な演説環境の確保を求めた。

テレビ出演要求と政策主張

神谷氏は民放テレビの政治報道に対し、コメンテーターの説明よりも自身の演説の方が分かりやすいと主張し、毎晩8時からの15分間の枠を自社で確保したいと求めた。特に、日本維新の会の吉村洋文代表のテレビ出演の成功例に触れ、関東圏では神谷氏が出演するべきだとアピールした。

番組では、グローバリズムの定義や消費税の一律減税が必要とされる理由など、中立的な立場で政策について解説することを望んでいる。神谷氏は、これらのテーマを通じて、党の理念をより多くの国民に伝える手段としてメディア活用を図っている。