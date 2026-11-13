参政党が街頭演説妨害防止法案を参院に単独提出

参政党神谷宗幣代表は13日、街頭演説の妨害行為に対する警察の中止命令権や罰則を定めた法案を参議院に提出した。約1年4カ月に180件を超える妨害が背景にある。

参政党 は13日、政治家の街頭演説への妨害行為を禁止し、警察官による中止命令権や罰則を定めた「 街頭演説妨害防止法案 」を 参議院 に単独提出した。この法案は、公職者が政治活動の一環として行う街頭演説において、聴衆がその内容を正確に聞く権利を守ることを目的としている。 参政党 代表の 神谷宗幣 氏は提出後、国会内で記者団に対し、政治参加の権利を明確に保障する必要性を強調した。

法案の核心と具体的な禁止行為

参政党が提出した法案は、騒音によって演説の聴取を著しく困難にする行為や、著しく粗野または乱暴な言動で演説者を威圧し、実施を困難にする行為を明確に禁止対象としている。警察官はこれらの妨害行為に対し、中止を命じることができる。命令に従わない場合、違反者は6月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金が科される対象となる。

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ただし、神谷氏によると、法案の対象から除外される行為も存在する。プラカードを掲げたり、離れた場所から声を上げたりする行為は規制の対象外とし、表現の自由や政治活動の範疇と解釈している。これにより、合法的な抗議活動と違法な妨害行為の線引きを明確化している。

過去1年4カ月の実態と神谷氏の主張

参政党が街頭演説で妨害を受け始めたのは令和4年6月以降である。神谷宗幣代表は、直近1年4カ月で妨害行為が計180件に上ると指摘し、その深刻さを訴えている。記者会見では、切り裂かれた日の丸を掲げた集団が罵声を浴びせ続け、演説の内容が判別できない様子を収めた約1分間の記録映像を公開した。

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過去の妨害事例は多岐にわたり、会場でのスモーク使用、体に針金を巻いた人物の出現、音楽イベント用の大型スピーカーによる大音量再生などが挙げられる。聴衆の一部からは耳の痛みを訴える声もあり、耳鼻科を受診した人もいたと報告されている。神谷氏は、政治家にとって街頭演説は政治的なメッセージ伝達という職務かつ職責であると語り、演説内容に関係なく大声で騒ぐ行為を正当な批判とは一線を画している。

各政党の立場と自民党への牽制

選挙制度を巡る与野党協議において、各政党の立場は分かれている。参政党と日本維新の会は法案の法制化の必要性を強く訴えているのに対し、共産党はこれに反対している。他の政党からは「必要なのだろうけれども…」という慎重な反応が見られる。神谷氏は、罰則を伴わない訓示規定にとどめる案を提示する動きに対し、「それでは全く状況が改善しない」と明確に反対の立場を示した。

与党である自民党に対しては、特に責任があるとけん制した。神谷氏は「与党だからだ。放置するならば、『参政党の街頭演説は妨害させておいてもいい』という判断になる」と警告し、法制化への積極的な協力を求めている。自民党が法案を放置することは、間接的に妨害行為を容認する政策として受け取られる可能性があると指摘している。

聴衆の安全と今後の展開

法案提出の背景には、妨害者との間でトラブルが生じ、聴衆の安全が脅かされる現実がある。神谷氏は、「『やめてください』と言うと、『触るな』と言われ、『少し離れてください』とお願いしても攻撃的に来られる」と述べ、聴衆の安全確保の必要性を強調した。演説会場周辺で暴行や脅迫が生じないよう、法的な枠組みによる警察の介入を可能にすることが法案の狙いだ。

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神谷氏は会見の結びで、「街頭演説を普通にやらせてもらいたいだけだ」と繰り返し強調した。参政党は、この法案が政治的な対話と国民への情報提供を正常化する基盤となると位置づけている。今後は自民党や他の野党との協議を通じて、法案成立に向けた世論の理解を深め、与党への圧力を高めていく方針だ。