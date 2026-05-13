原JFA宮本恒靖会長が明かすW杯北中米大会代表選考の舞台裏・森保監督に完全信任

日本サッカー協会の宮本恒靖会長がW杯北中米大会に向けた日本代表メンバー選考のプロセスを明らかにし、森保一監督への信頼と細やかなサポート体制を語った。週ごとのメンバー更新や選手との感情的なサポートが明らかになっている。

日本サッカー協会 （JFA）の 宮本恒靖 会長（49）が12放送の日本テレビの報道番組「news zero」（月～木曜後11:00、金曜後11:59）にVTR出演した。15日に開催される W杯北中米大会 （6月11日開幕）の 日本代表 メンバー発表を控え、代表選考の舞台裏を明らかにした。

番組内ではフリーアナウンサーの藤井貴彦が宮本会長のインタビューを実施。15日に迫った代表発表について質問を受け、宮本会長は「基本的に監督の専権事項ということでメンバー選考に関しては森保一監督に委ねている」と明言した。 日本代表の森保監督に対し、完全な信任と大きな期待を寄せている姿勢を示した。 さらに、宮本会長は「チームのコーチングスタッフが週に1回集まり、代表戦のチームで活動するならば、その時のベストメンバーを選び、毎週アップデートしている」と述べた。

代表戦がない時期でも首脳陣が毎週メンバー選考を行い、選手の動向を綿密に分析している点に注目が集まった。 宮本会長は「時折（メンバーリストを）拝見する」と明かし、「この若い選手が既にここまで成長している」、「構想に残っている選手もいる」と具体的な評価を述べた。 これにより、JFAが若手選手の育成や長期戦略に対しても積極的に関与していることが明らかとなった。 一方、指揮官である森保一監督についても述べ、「森保さんは選手との関わりが非常に細やかで、試合後もホテルのロビーで見送りを行い、選手のチーム活動へのコミットメントに感謝を示している」と伝えた。

「選手も感動する部分がある」と宮本会長は語り、日本代表チーム内の人間関係の深さや信頼性を強調した。 その後、日本代表チームはW杯北中米大会に向け、練習合宿に入る予定であり、森保監督による最終メンバー発表までगेに残り3日を切った。 現在、日本代表チームは海外でも活躍する多くのトップ選手に加え、若手選手の台頭が注目されている。 今回のアルバムレポートを通じ、日本サッカー界の今後の発展に向け、JFAと指揮官・選手の連携の重要性が再確認された





Infoseeknews / 🏆 10. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

日本サッカー協会 宮本恒靖 森保一監督 W杯北中米大会 日本代表

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

日本vsアイスランドでも採用!! 交代などで時間制限、JFA審判委がW杯や来季リーグで導入の競技規則改正点を説明日本サッカー協会(JFA)審判委員会は13日、都内でメディア向けレフェリーブリーフィングを開催して2026-27競技規則の改正点を説明した。同規則は北中米ワールドカップのほか、今月31日に行われる日本代表対アイ...

Read more »

岡山vs広島のVAR介入にJFA見解「ノーファウルと判断したなら支持」「見せるべきではなかった」日本サッカー協会(JFA)審判委員会が13日、東京都内でレフェリーブリーフィングを行い、佐藤隆治JFA審判マネジャーが4月中旬から先週末にかけての判定事象を説明した。今月2日に行われたJ1百年構想リーグのファ...

Read more »

JFA宮本恒靖会長「歴代最強」日本代表の変化語る、試合後の表情に「一つまたフェーズが変わったかな」日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長（49）が12日放送の日本テレビの報道番組「news zero」（月～木曜後11・00、金曜後11・59）にVTR出… - スポーツニッポン新聞社の公式サイト（www.sponichi.co.jp）

Read more »