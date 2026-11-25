汐見夏衛の同名小説の実写映画化となる『ないものねだりの君に光の花束を』のキャスト、原菜乃華と作間龍斗が、原作者との対談でキャスティング時の印象や、撮影を通じて深まった互いの信頼関係、演技に対する思いを明かした。2人は原作の世界観の映像化への高評価を共有し、共演者として惹き合う深い絆を披露している。

鼎談する（左から） 作間龍斗 、 原菜乃華 、 汐見夏衛 氏©2026『 ないものねだりの君に光の花束を 』製作委員会今作は、汐見氏による同名小説の実写映画化。 すべてにおいて普通で個性がないことがコンプレックスの高校生・影子（原）は、大人気アイドルグループのメンバーで、学校でも人気者の真昼（作間）に、別世界の遠い存在だと引け目を感じていた。

しかし、一緒に図書委員を担当することになり、真昼が誰にも打ち明けてこなかった“壮絶な過去”を知ることになる。 光の中で傷ついた真昼と、影の中で居場所を探してきた影子。 互いの痛みに触れながら、“生きる意味”を見つけようとする2人の旅が、今、始まる。 まずは、今作のキャスティングが決定した当初についてトークを展開。

Also read 【株式会社CIO】Amazonで開催される「Amazon ブラックフライデー」対象商品 第3弾を発表！CIO大人気のシリコンケーブル等が特別価格で登場！

汐見氏は「（2人とも）いろんな作品で拝見していたので、お名前をうかがった時から2人ともイメージにピッタリだ！ と思って」と振り返り、「とてもうれしくて、撮影を見に行けるのも、ずっとワクワクしていました」と本音を明かす。 原作を初めて読んだ時の感想を問われると、原は「本を読みながら、泣いていました」と告白。

そして「ページをめくる手が止まらなかったですし、一読者として物語にどんどん入り込んでいって…」と回顧し、「読み終わる頃にはこんなに素敵な作品・役をやらせていただけるなんて、なんて光栄なんだろうと思いましたし、それと同時にプレッシャーもとっても感じましたね」と胸の内を明かす。 一方、作間は汐見氏について「“芸能人だ！ ”っていう感じがするんですよね」と語る。

「書店に行くと汐見さんコーナーがあるじゃないですか。 汐見さんの原作をやらせていただけるんだ、という喜びがまずありました」とその理由を明かしながら、原作についても「1日で読み切っちゃいました。 いろいろ想像をかき立てられながら読めるのがすごく楽しかったな、という記憶ですね」と出会いから心を鷲づかみにされていたという。

そんな2人がW主演を務めた今作を初めて鑑賞した際、汐見氏は原作の世界観が忠実に映像化されていることに驚いたといい、「“この作品を映画化してほしい”って言ってくださる読者さんがいっぱいいらしたんですが、そのままの小説の世界を映画にしてくれたと読者さんも思うだろうなと。 安心するような映画化でした」と大絶賛。 特に、原と作間の声にも感動を覚えたという汐見氏が「お2人の声がとっても、本当に素晴らしくて…癒される時間でした」と感動を力説すると、原と作間は顔を見合わせながら「先生に言ってもらうのが一番うれしいですから！

Advertisement

」（原）、「イメージ通りだったっていうのが、うれしいですね」（作間）と頬を緩ませる。 この質問に、作間は「ずっとですね」と即答。

「共演するのはこれが最初じゃないじゃないですか。 前からそう思っていたんですが、何もしていないのに、良いように誘導されるような感覚があって…。 原さん任せになっちゃっていた部分もあると思いますし、ずっと影子だった気がします」と信頼をにじませる。 その言葉に原は「いやもう、こちらこそで…」と恐縮しながらも、「作間さん演じる真昼くんと対峙（たいじ）していると、それだけでいろんな感情が引っ張り出されるので、泣こうと思っていなくても泣きそうになる瞬間が多々あったりもして…。

作間さんが引っ張ってくださったと思っているので、真昼として常に現場にいてくださって、本当に感謝しています」と応え、互いの存在が演技を引き出し合う、劇中さながらの深い絆をうかがわせる。 また、2人が汐見氏に聞いてみたいことについて質問。 ずっと気になっていたことがあったという原は、公式サイトに掲載されている汐見氏のコメントについて触れ、「“皮肉を言う私と、それを不敵に笑う作間さんの様子が…”って（書いてあって）。 あれはお芝居を見てそうだったのか、リアル（の私の姿）を見てそうだったのか？

結構戸惑って（笑）」と、以前から抱いていた疑問を素直にぶつけ、笑いを誘う。 その言葉に汐見氏は「役です！ 」と笑いながら即答。

「私もあれ書いた後に、撮影現場の話とかしちゃったから、（原が）いつも皮肉を言っている人みたいになってしまったのでは？ と思って…」と明かし、笑いを交えながら弁明する。

「影子って人当たりよくしているけれど、皮肉なことを考えているし、卑屈なところがあるっていうキャラクターで、2人で話しているときにだけ出てくる皮肉感がとても素敵で」と改めて説明すると、思わず原は「よかった！ 安心しました」と胸をなで下ろしていた。 一方、作間から汐見氏に投げかけられたのは、「小説や作品を考えるときって、まず何が形になるんですか？ 」という問。

汐見氏は「主人公かな。

“次はこういう主人公にしよう”っていうところから決まって…」と創作の出発点を明かす。 さらに、今作を例に挙げ、「自分が普通すぎてコンプレックスを持っている子を主人公にしよう。 その子が変わるために、どんなキャラクターが周りにいたらいいかな？ どんなストーリーで、どんな出来事があるといいかな？

Advertisement

ということを考えながら作っていくことが多いです」と、物語を組み立てていく過程を語る。 続いて、撮影現場も見学した汐見氏から質問が。 舞台あいさつに参加することがあるという汐見氏は「1つのイベントで疲れ切って3日くらい家でダラダラしないと回復できないんですが（笑）そういうのを（2人は）毎日されているわけじゃないですか。 どんなふうに元気を保っているんだろうと…」と、日々多忙を極める2人に対して素朴な疑問を投げかける。

すると、原が作間に、「ライブ終わりとかに家に帰ってきて、洗濯機とかを回しているとき、変な気持ちになったりしないんですか？ 」と尋ねると、その鋭い視点に、作間は思わず「します。 めっちゃします」と笑いながら答える。

「ライブ行くまでに電車に乗ったりするんですよ。 普通に電車乗ってるのに“この後何万人の前に立つんだ…”みたいな。 その時に普通を感じるかもしれないです。 そこで帳尻を合わせている感じはあるので」と日常を振り返りながら語る。

そして鼎談の最後では、それぞれからこれから映画を鑑賞するファンに向けメッセージが。 劇中で描かれるような “普通”であること、“特別であること”への葛藤は、どんな境遇にいる人でも抱えているものだと考える作間。

「いま何か悩みがあったとしても、この作品を観て、もうちょっと前を向いて、もう1日、もう2日でも頑張ってもらえれば、影子みたいな人に出会えるかもしれないし、自分が影子側になれるかもしれない。 明日を生きる活力になるのかなと思います」と、今作が観客の背中を押す作品になることへの期待を込める。 一方、原は原作を読んだ際に「どこまでいっても、他人のことって分からない」と強く実感したことを思い返しながら、「“分かってあげたい”と思っていても、どれだけ寄り添っているつもりでも、本人にしかわからない痛みがあって…。

他者には、どれだけ頑張ったって100％理解してあげることはできない。 悲しいし虚しいなと思ったんですが、それと同時に、“分からないけど、分かりたい”っていう努力を積み重ねることがきっと、誰かを大切にするとか、誰かと向き合って関係を構築していくっていうことなんだなと、改めて強く感じて。 そういう努力を人間関係においてちゃんとし続けたいなと思わせてくれますし、大切なものに気づかせてくれるような、本当に温かい作品です」と力を込める。

そして、汐見氏は「自分なりにそのとき思っていることや、世の中に対して思っていること、過去の自分に対して思っていること。 いろんなことを詰め込んだので、さまざまな角度から共感できるポイントがあったりもするのかなと思います」と分析。 さらに、「一番伝えたかったこととしては、他人を理解することはできないけれど、尊重することはできる、ということ」と続け、「（相手を）理解はできなくても、他人を人として尊重するという思いがあれば、身の周りの人間関係でも、インターネット上など直接関わらない人に対しても、理解はできなくても尊重しないといけない。

そういう気持ちをみんなが持っていれば、もうちょっと優しい世の中になるのかなと思い、そんな気持ちで書いたお話です。 そういうことを改めて考えるきっかけになればうれしいなと思います」と呼びかけた。