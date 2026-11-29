中部電力の唯一の原子力発電所、浜岡原発（静岡県御前崎市）の耐震データ不正などで、経済産業省は今月6日に電気事業法に基づく業務改善命令を出した。その前から一部の新聞の論調は「中部電の『浜岡』不正 原発からの撤退免れない」（9月16日付毎日社…

中部電力の唯一の原子力発電所、浜岡原発（静岡県御前崎市）の耐震データ不正などで、経済産業省は今月6日に電気事業法に基づく業務改善命令を出した。 その前から一部の新聞の論調は「中部電の『浜岡』不正 原発からの撤退免れない」（9月16日付毎日社説）「浜岡不正報告書 なおも原発に拘（こだわ）るのか」（同15日付中日社説）といった、浜岡原発をつぶせというような激しいものだった。

もちろん中部電力の行為は問題だ。 停止中の浜岡原発の安全審査で、地震動をめぐり恣意（しい）的なデータ操作を繰り返した。 再稼働を目指す焦りがあったという。 しかし、「中部電力が悪い」で片付く単純な話ではない。

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原子力規制委員会・規制庁の規制当局の審査の妥当性、事業者との対話不足が背景にあった。 9月に外部有識者がまとめた報告書では、当局側が起こる可能性が少ない巨大地震動の対策を要請し、中部電側が「非現実的」と認識したことに言及した。 同社を批判しつつも、当局の行動に「社会的な必要性や効用との関係で、どこかでバランスを図るべきであるという考え方もあり得る」と指摘した。 ここに触れた報道は少ない。 原子力や地震の専門家に、規制が妥当かどうかを取材した記事もほとんどない。