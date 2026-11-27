25年12月8日に76歳で亡くなった、映画監督の原田眞人さんの一周忌を前に「原田眞人監督を偲ぶ会」が27日、都内で開かれ、映画界、芸能関係者が多数、参加した。… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

会場には、在りし日の原田さんの遺影や、使用したディレクターチェア、79年の監督デビュー作「さらば映画の友よ インディアンサマー」の台本や、 日刊スポーツ 映画大賞の最高賞・石原裕次郎賞を受賞した08年「クライマーズ・ハイ」、15年「日本のいちばん長い日」、21年「燃えよ剣」のポスター、受賞盾などが飾られた。

瑞穂夫人は「偲ぶどころか、起こす勢いの方に集まっていただいた」と参加者に感謝しつつ「全く苦しんだり、傷ついたりせず、見つめていたら、あっけなくなくなった」と、原田さんの最期の様子を明かした。 そして、険しい表情で、右手を突き出した原田さんの写真に視線を送り「本人も喜んでいるのか、ダメ出ししているのか。76歳…好きなように、たくさんの作品を作り、幸せに生きた。 時々、監督のことを思い出してください」と続けた。 俳優で編集者の長男・遊人氏は「献杯は語呂が悪いので、監督とご縁があった方と…乾杯」と、乾杯の発声をした。

Advertisement

偲ぶ会では、原田さんとゆかりの映画、芸能関係者が思い出を語った。 その中で、瑞穂夫人は、日刊スポーツ映画大賞についても言及。