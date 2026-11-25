中東ホルムズ海峡での攻撃再発により原油先物が反発したが、需給緩和観測で上昇幅は限定的。金相場は利上げ観測で下落。需給と金融政策の影響を分析。

ウエスト・テキサス・インターミディエート （WTI）の2027年1月物先物は、期近での取引において前日比1.88ドル高の1バレル82.05ドルで引けた。この上昇は、中東地域の地政学的リスクが高まったことを背景とした買い注文が市場に流入した結果である。

市場の関心を高めたのは、ホルムズ海峡周辺を航行する船舶に対する新たな攻撃の事実だ。この出来事は、国際的なエネルギー輸送路の安全性に対する懸念を再燃させ、原油先物市場においてリスク回避的な買い姿勢を強める要因となった。

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霍尔木兹海峡での攻撃事件と市場反応

英海事機関（UKMTO）は24日、ホルムズ海峡を航行中だったタンカーが、正体不明の飛翔体からの攻撃を受けたと発表した。この報告は、国際航路における危機的状況を浮き彫りにし、投資家らの不安を煽る形となった。

一方、イランメディアの報道を引用したロイター通信は23日、イラン革命防衛隊の主張として、ホルムズ海峡付近の無許可航路を航行していたコンテナ船が攻撃の標的になったと伝えた。複数の情報源から攻撃の事実が確認されたことで、エネルギー輸送の要衝における緊張感が持続している。

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ホルムズ海峡は世界でも重要な原油の輸送ルートであり、同地域での攻撃が続くことは、供給途絶への恐怖を直接市場に伝播させる。そのため、原油先物価格の下支え材料として機能し、買い介入が加速したと見られる。

需給緩和観測が上昇幅を制限する要因に

一方で、原油価格の急上昇には明確なブレーキがかかる状況だ。市場参加者の間では、今後は原油供給が回復局面へ向かい、需給バランスが緩和していくとの見方が広まっている。この見通しが、原油先物相場の上値を抑制する重要な要因となっている。

米国みずほ証券のロバート・ヨーガ－氏は、米イラン間の緊張が続いても全面的な衝突に至らない状況が維持されれば、最終的には供給過剰が現実化するとの指摘を示した。国際エネルギー機関（IEA）などが予測する供給過剰感が、市場心理に潜在意識的に働きかけている。

このように、地政学的リスクによる供給懸念と、根本的な需給緩和の見通しが市場でせめぎ合っている。その結果、価格上昇力は限定的なものに留まっており、需給基本面が長期的な価格決定要因として優勢であることを示唆している。

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金先物は利上げ観測で下落 3561.9ドル

同時に展開したニューヨーク金先物相場は、反落して取引を終えた。ニューヨーク商品取引所（COMEX）で最も取引の中心となる12月物は、前日比89.5ドル安の1トロイオンス3561.9ドルで決済された。金価格の下押し要因として、金融政策の変更期待が強く働いた。

米連邦準備理事会（FRB）が12月に利上げを実施するとの観測が市場で根強く残っている。金利水準の上昇は、保有コストを生み出す資産の相対的価値を変化させる。このため、金利が付かない金の先物投資に対する魅力が低下すると見た売り注文が市場に出回った。

金利の先高観が意識されたことで、資産配分において債券などの利回り資産へのシフトが進み、結果として金価格の下落圧力となった。この動きは、原油市場での需給要因とは異なる、金融市場の金利感応度による価格変動の典型例と言える。