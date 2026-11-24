Georgina McCartney [ヒューストン ２４日 ロイター] - 米国時間の原油先物は乱高下した後、２ドル超上昇して取引を終えた。ホルムズ海峡とその周辺で船舶に対する新たな攻撃が報告された

- 米国時間の原油先物は乱高下した後、２ドル超上昇して取引を終えた。 ホルムズ海峡とその周辺で船舶に対する新たな攻撃が報告されたことが材料となった。 清算値は、北海ブレント先物が２．０３ドル（２．２７％）高の１バレル＝９１．４０ドル。

取引時間中に一時、８月２７日以来の安値を付けたものの、そこから反発した。 米ＷＴＩ先物は１．８８ドル（２．３５％）高の８２．０５ドル。 取引時間中に、８月１０日以来の安値を付けた。 イラン国営メディアによると、イスラム革命防衛隊（ＩＲＧＣ）は、ホルムズ海峡付近で「無許可の」航路を航行していたコンテナ船が攻撃を受けたと発表した。

Advertisement

英海事貿易機関（ＵＫＭＴＯ）は２４日、２３日にホルムズ海峡を東に向けて航行していた船舶３隻が、正体不明の飛翔体により攻撃を受けたと発表した。 ＵＫＭＴＯによると、３隻はいずれも航行を続けており、乗組員も全員無事だという。 コンサルティング会社ゲルバー・アンド・アソシエーツのアナリストはリポートで「供給過剰の見通しが相場の回復を抑制し続けており、さらなる攻撃が実際に供給を遮断するかどうかによって原油相場が左右される状況が続いている」と指摘した。