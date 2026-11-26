[シンガポール ２６日 ロイター] - ２６日アジア時間の原油先物価格は続伸。イエメンの親イラン武装組織フーシ派がサウジアラビア最大の製油所を攻撃したと表明したほか、ホルムズ海峡で少なくとも２隻の船舶

- ２６日アジア時間の原油先物価格は続伸。 イエメンの親イラン武装組織フーシ派がサウジアラビア最大の製油所を攻撃したと表明したほか、ホルムズ海峡で少なくとも２隻の船舶がイランの機雷に接触したことを受け、供給懸念が強まった。

フーシ派は２５日、サウジ最大のラスタヌラ製油所を攻撃したと表明した。 同製油所は、原油の主要輸出ターミナルも備える複合施設の一部。 アナリストは、今回のフーシ派の攻撃で地政学リスクプレミアムが高まると予想している。 同時に、ホルムズ海峡でも船舶の航行に支障が生じている。

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イランのファルス通信は軍の声明を引用し、２５日に同海峡の「制限区域」で石油タンカー１隻が機雷に接触して炎上したと報じた。 これに先立ち、国営メディアは同日、同海峡で石油タンカー２隻が機雷に接触し、爆発したと伝えていた。 米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した２０日までの１週間の米原油在庫が１１０万バレル増と、アナリスト予想（１５０万バレル増）を下回ったことも価格を下支えした。 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」 は２９日に開催する石油相会合で、２０２７年の生産方針を決める見通し。