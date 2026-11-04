原油先物が大幅安 米イラン外交交渉の観測で12月物は96.46ドル

11月2日のニューヨーク原油先物相場は、米国とイランの外交交渉観測を背景に12月物が前週末比7.66ドル安の1バレル96.46ドルで取引を終えた。同じ日、金先物は4営業日ぶりに反発した。中東情勢を巡る不透明感は残り、今後の交渉の行方が市場の焦点となっている。

ニューヨーク市場で 原油先物 相場が大幅に下落し、11月2日の取引で指標となる ウエスト・テキサス・インターミディエート の期近12月物は前週末比7.66ドル（7.4%）安の1バレル96.46ドルで取引を終えた。米国とイランが外交交渉に前向きだとの観測が広がり、軍事衝突が激化するとの懸念が後退したことが売りの背景となった。

一時は95.15ドルまで下落し、期近物としては10月中旬以来の安値を付けた。原油相場は中東情勢の緊迫を受けて上昇していたため、外交的な進展を期待する見方が急速に広がった形だ。

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原油先物が安値を付けた背景と値動きの特徴

原油先物は、米国とイランの外交交渉に対する期待を受けて売りが優勢になった。軍事衝突への警戒が和らいだことで、市場に織り込まれていた供給不安のプレミアムが縮小したとみられる。

前週末にかけて原油先物相場は水準を切り上げていたため、利益確定の売りも出やすかったとの見方がある。外交報道と利益確定の売りが重なったことで、この日の下落幅が大きくなった。

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米国とイラン双方の発言と市場関係者の見方

米国のルビオ国務長官は10月31日、トランプ大統領がイランへの再攻撃を巡る決定を下していないと説明した。そのうえで、大統領は可能なら外交的かつ平和的に解決することを望んでいると述べた。

米ニュースサイトのアクシオスは1日、イスラエルのネタニヤフ首相が米国の中間選挙後にイランを攻撃するよう求めていると報じた。一方で、トランプ大統領は交渉の進展を見極めたい姿勢を示しているという。

ロイター通信は2日、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師が米国との交渉で政府に一定の権限を与えたと、イランメディアの報道を引用して伝えた。イランのペゼシュキアン大統領は対話による解決を目指す姿勢を示し、アラグチ外相も仲介国との協議が活発に行われているとの見方を示したとされる。

ストラテジック・エナジー・アンド・エコノミック・リサーチのマイケル・リンチ氏は、米中間選挙後に軍事衝突が激しくなるとの懸念が高まっていた中で、外交に前向きな報道が相次いだため原油先物に売りが広がったと指摘した。ただし、市場では中東情勢を巡る不透明感は依然として強いとの見方も示されている。

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金先物の反発と原油安が与えた影響

ニューヨーク金先物相場は、4営業日ぶりに反発した。ニューヨーク商品取引所（COMEX）で取引の中心となっている12月物は、前週末比70.7ドル（1.8%）高の1トロイオンス3969.6ドルで取引を終えた。

金先物は前週末に中心限月として約1年1カ月ぶりの安値を付けていた。そのため2日は自律反発を狙った買いや、値ごろ感に着目した買いが入りやすかった。米原油先物相場の下落と米長期金利の低下も、金相場の上昇を支える要因になったという。

原油と金の値動きは対照的だったが、いずれも米国とイランの交渉の行方に左右されやすい状況にある。市場では外交報道の続報と中東情勢の変化が、今後の相場の方向性を決める焦点になっている。