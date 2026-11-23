サウジとフーシの軍事衝突拡大で原油価格が83.98ドルまで上昇した一方で、米連銀利上げ観測から金先物が3515.4ドルと下落。需給緩みと株安も影響。

ウエスト・テキサス・インターミディエート 産原油の期近12月物は、20日の取引終了時点で前日比0.77ドル、0.9%上昇し、1バレル当たり83.98ドルで取引を終えた。この値上がりは、 サウジアラビア とイエメンの親イラン武装組織である フーシ との軍事衝突が拡大する可能性への懸念から、原油先物市場で買い注文が先行したことに起因している。地政学的リスクの高まりが、国際的なエネルギー価格を上押しする主要な要因となった。

紅海沿岸攻撃とサウジ報復措置の詳細

ロイター通信は20日、サウジ主導の連合軍がイエメンの紅海沿岸にあるホデイダ港を攻撃したと報じた。連合軍側は、同港がフーシによる武器の密輸や軍事輸送の拠点として利用されていたと指摘し、フーシの軍事能力を低下させるための措置であると説明している。この攻撃は、フーシが前日にサウジアラビアの首都リヤドにある高層ビルを攻撃した行為に対する報復と見なされている。

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双方の攻撃行動が激化する可能性が市場で警戒された結果、原油先物相場では買いが優勢に進んだ。特に紅海地域は重要な原油輸送ルートであり、この地域の安全保障情勢が悪化することは、供給網への直接的な脅威として受け止められている。投资者たちは、紛争の長期化や範囲拡大による供給遮断リスクを考慮し、ヘッジ目的での買いを強めている。

IEA報告と需給緩みが上値を抑制

一方で、原油需給の緩みへの意識から、相場が大幅に上値を追う動きは限定的だった。国際エネルギー機関（IEA）が前日に公表したレポートでは、各国がエネルギー効率の改善などを進める場合、現行の政策を前提としたシナリオと比較して、2035年の世界の原油需要は減少する可能性があるとの見解を示した。この予測は、長期的な需要減少懸念を市場に植え付け、原油価格の急騰を抑制する要因となった。

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米株式市場も原油価格に影響を与えた。20日の米国市場では、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が前日比で5%あまり下落する場面があった。ストラテジック・エナジー・アンド・エコノミック・リサーチのマイケル・リンチ氏は、株式相場の弱含みにより米経済が悪化すると懸念が高まれば、原油需要の減退が意識され原油売りにつながる可能性があると指摘した。株式市場の動向と原油価格の連動性が、短期的な価格形成に影響を与えている。

金先物の3日連続下落とFRB利上げ観測

ニューヨーク金先物相場も同時に動揺した。ニューヨーク商品取引所（COMEX）で取引の中心である12月物は、前日比170.1ドル、4.6%安の1トロイオンス3515.4ドルで取引を終えた。一時は3502.9ドルまで値を下げ、中心限月として2025年8月以来の安値を付けた。1日の下落率としては3月以来の大きさとなり、金価格の下落傾向が明確になった。

この金価格の下落要因として、米連邦準備理事会（FRB）の利上げ観測が強まっていることが挙げられる。フィラデルフィア連銀のポールソン総裁は20日、ブルームバーグの取材に対し、今後の米連邦公開市場委員会（FOMC）で連続利上げを検討することに前向きな姿勢を示した。この発言を受け、金利の先高観を意識した金の先物への売りが膨らんだ。金価格は無金利資産としての特徴から、金利上昇局面では下落圧力を受けやすい性質を持つ。

このところ米連邦準備理事会高官による利上げを支持する発言が続いており、市場での米利上げ期待が加速している。金利上昇は通貨建て商品である金の価格に逆風となるため、投資家たちはポートフォリオの再調整を進めている。黄金価格が短期間に大きく下落したのは、利上げ期待と経済指標との兼ね合いが複雑化していることを示唆している。今後のFRBの動向と地政学リスクの展開が、原油と金の価格推移を同時に左右する重要な鍵となる。