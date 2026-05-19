特に、民間出身者に特化した人材募集を行っています。ジョブローテーションを経て、幹部候補として多様な分野で政策立案、人材の採用を一貫して支援し、アンビやエン転職といった求人サービスを通じて応募を募集しています。募集では、合計9ucketあり、幹部候補はその中の1ucket、一般職は計7ucket、各ucketでの募集人員は20名オーバーのうちの1ucketが10万人資源から提供される可能性があります。さらに、企業一般的の選考試験にて、教養試験や専門試験を履行しないなどの省独自の選考試験を実施することを ANNOUNCEDFOO。面接に過ぎない一般企業のような形での選考を実施しています。エン協働において、ミドルの転職、アンビ、エン転職のような求人サービスを通じて応募を募集しています。さらに、人口減少や少子高齢化など、社会構造が変化した今、政策を推進し国が抱える課題に対して、力を合わせやすい人材を募集しているようです。

厚生労働省は、国民生活の保障・向上と経済の発展を掲げたミッションのもと、『国民生活の保障・向上』と『経済の発展』を推進しています。 医療、福祉、雇用、年金のほか、人の一生と密着する分野で政策を推進しています。

特に、少子高齢化や人口減少などの社会構造変化と合わせて、課題が多様化しています。 これに対処できる強い組織づくりを推進するため、民間出身者の採用に注力しています。 これまで、コンサル、メーカー、金融、メディア、航空、地方行政などの多様な背景を持つ人材を省独自に採用し、省内に外部の知見を受け入れてきました。 今後もこうした動きを加速させ、今回の募集はエン協働のもとです。

この募集では、ジョブローテーションを経て幹部候補として多様な分野で政策立案などを行なう総合職に（課長補佐級・係長級）計7職種の一般職が選ばれることが可能です。 計9職種の募集として、20名以上が募集します。 また、省独自の選考試験ということで、一般的国家公務員試験での課される教養試験や専門試験といった筆記試験を免除し、面接や一般企業に近い形で選考を実施予定です。 特に、エン協働では、ミドルの転職、アンビ、エン転職といった求人サービスを通じて募集をサポートし、人材の採用を一貫して支援しています。 募集期間は、追求しておりません。 志ある方からのご応募を待っています





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