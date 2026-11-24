厚生労働省がドクターヘリ運航会社の選定基準から「年間を通して間断なく運航」の文言を削除する方向で検討している。機材価格の高騰と整備士不足により運航会社への参入が困難になっているためハードルを下げる狙いがあるが、予備機の必要性が曖昧になり救急医療の安定供給に支障が出る懸念も指摘されている。

救急患者を搬送する ドクターヘリ を巡り、 厚生労働省 が運航会社の選定基準で、「年間を通して間断なく運航することが可能な台数保有すること」のうち「間断なく」の文言の削除を検討していることが24日、分かった。

機材価格の高騰などで機体の確保が難しくなる中、参入のハードルを下げる狙いがあるが、救急医療の安定的な供給に支障が出る恐れもある。25日に業界関係者を交えた検討会で提案する。 選定基準は、厚労省が平成13年に発出。 各自治体や、ヘリポートを備える基地病院はこれをもとに運航を委託する会社を選んでいる。

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「間断なく」との記述があるため、運航機体に不具合が生じた場合などに備え、予備機の保有が必須となっている。 一方、各地で運航を受託する学校法人ヒラタ学園（堺市）の整備士不足により運航休止が相次ぎ、新たな運航会社の確保は喫緊の課題だ。 機体価格も高騰しており、ある機体メーカーでは令和2年度から7年度にかけて6割近く値上がりし、7年度は約15億5000万円に上るとされる。 運航会社からは「機体価格が高騰していて予備機の準備が難しい」との声も出ている。

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厚労省の担当者は「時代の変化に合わせてドクターヘリのあり方を検討する必要がある」と説明する。 ただ、救急患者は曜日に関わらず発生する。 少子高齢化が進む中、僻地（へきち）医療を取り巻く環境は厳しさを増し、ドクターヘリの重要性は高まっている。 ドクターヘリの業界関係者は「基準を緩和するのは、地域医療の崩壊を招く。 ヘリを間断なく飛ばすようにするのが国の仕事ではないか」と指摘している。 （江森梓）